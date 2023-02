Monitor gaming HP X24 144 Hz a meno di 170 euro! -32%

Anche oggi, martedì 14 febbraio 2022, Amazon propone tantissime nuove offerte, che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra le offerte che vogliamo evidenziare oggi, c’è quella relativa al monitor gaming HP X24, che attualmente potete portarvi a casa a soli 169,98€, rispetto agli usuali 249,99€ di listino, per un risparmio reale di 80€ e uno sconto del 32%.

Il monitor gaming HP X24 offre una buona qualità dell’immagine e un design elegante. La risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel) del pannello IPS da 23,8 pollici garantisce immagini nitide e dettagliate, con una buona gamma dinamica più ampia e neri profondi, nonché un’ottima visualizzazione dell’immagine anche da angolazioni diverse, senza alterare i colori.

Il monitor gaming HP X24 è dotato di un design ultra-sottile con cornici ridotte che lo rendono estremamente adatto per l’utilizzo in ambienti multi-monitor. Inoltre, grazie all’angolo di inclinazione regolabile, è possibile posizionarlo in modo ergonomico per una maggiore comodità visiva durante le lunghe sessioni di utilizzo.

Il monitor gaming HP X24 dispone anche di una connessione HDMI e Display Port per collegarlo a qualsiasi dispositivo multimediale e offre un consumo energetico molto ridotto. Grazie alla tecnologia AMD FreeSync, sia i contenuti multimediali che l’esperienza di gioco diventeranno molto più fluidi, senza problemi di ritardi o di visualizzazione sfocata.

Questa offerta è solo una di tutte quelle che potrete trovare sul vasto catalogo di Amazon, dove è possibile trovare una corposa scelta di prodotti a prezzi scontati, dalle ultime novità tecnologiche ai prodotti per la casa, dall’abbigliamento all’intrattenimento.

E se volete essere sempre al corrente delle ultime offerte e promozioni, vi consigliamo di seguire la nostra area dedicata alle offerte, dove quotidianamente segnaliamo le migliori occasioni presenti in rete.