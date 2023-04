Monitor gaming ASUS TUF da 32″ oggi con uno sconto del 25%! Risparmi 100 euro!

Nel caso siate alla ricerca di un nuovo monitor gaming ad alte prestazioni, vi segnaliamo che, solo per un tempo limitato, avrete l’opportunità di acquistare il modello ASUS TUF VG32VQ1BR con uno straordinario sconto del 25%! Questo straordinario monitor curvo da 31,5 pollici, con una risoluzione QHD e un refresh rate di 165Hz, è perfetto per immergervi nelle vostre avventure videoludiche preferite e per ottenere prestazioni eccellenti. Infatti, oggi potete portarvi a casa il monitor gaming ASUS TUF VG32VQ1BR a soli 299,99€, rispetto agli usuali 399,99€ di listino, con un risparmio reale di 100€.

Il monitor gaming ASUS TUF Gaming VG32VQ1BR è dotato di un pannello curvo VA in formato 16:9 da 31,5″ con una risoluzione di 2.560×1.440 pixel e una frequenza di aggiornamento massima di 165 Hz. Per quanto riguarda le altre caratteristiche tecniche, troviamo un rapporto di contrasto 3.000:1 e un luminosità di 220 nit.

Per quanto concerne la reattività, il monitor gaming ASUS TUF Gaming VG32VQ1BR offre un tempo di risposta di 1 ms (MPRT), mentre il raggio di curvatura è di 1500R. Il monitor gaming ASUS TUF Gaming VG32VQ1BR garantisce un’esperienza gaming di altissimi livell ocon una resa eccellente di ogni fotogramma e una fluidità eccezionale.

Non manca neppure il supporto alla tecnologia AMD Freesync, che consente di avere un’esperienza di gioco fluida e priva di difetti fastidiosi come tearing e stuttering. Inoltre, il monitor gaming ASUS TUF Gaming VG32VQ1BR è compatibile anche con la concorrente tecnologia NVIDIA, vale a dire G-Sync.

