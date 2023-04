Monitor gaming AOC 27″ 144Hz oggi con uno sconto del 23%! Lo paghi meno di 190€!

Anche questo weekend, Amazon propone tantissime nuove offerte, che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra le offerte che vogliamo evidenziare oggi, c’è quella relativa al monitor gaming AOC 27G2/BK, che attualmente potete portarvi a casa a soli 189€, rispetto agli usuali 245€ di listino, con uno sconto del 23% e un risparmio reale di 56€.

Il monitor gaming AOC 27G2/BK è equipaggiato con un display da 27 pollici a risoluzione FullHD (1080p) che assicura angoli di visione ampi e colori vividi, garantendo un’esperienza visiva eccellente anche durante le sessioni di gioco più intense. Grazie al refresh rate di 144Hz e al supporto per la tecnologia Adaptive Sync, il monitor è in grado di offrire un gameplay fluido e senza sfarfallio, riducendo al minimo il tearing e lo stuttering delle immagini.

Per una risposta rapida e precisa, il monitor gaming AOC 27G2/BK vanta un tempo di risposta di 1ms (GtG), permettendo ai giocatori di reagire prontamente agli eventi in-game e di avere un vantaggio competitivo sui loro avversari. Inoltre, il monitor è dotato di diverse funzionalità dedicato per giocare al meglio, come le modalità preimpostate per diversi generi e la possibilità di regolare la luminosità e il contrasto a seconda delle preferenze individuali.

Il supporto ergonomico del monitor gaming AOC 27G2/BK consente di regolare facilmente l’altezza, l’inclinazione e la rotazione del dispositivo, garantendo un comfort ottimale durante le lunghe sessioni di gioco. Inoltre, il monitor gaming AOC 27G2/BK è dotato di numerose porte di connessione, tra cui DisplayPort, HDMI e VGA, per garantire la massima compatibilità con diversi dispositivi.

