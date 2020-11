Questo è un contenuto creato dalla community degli utenti del forum di SpazioGames.it e pertanto non è rappresentativo della testata giornalistica SpazioGames.it, né della sua redazione.

Mentre proviamo a fare i conti con Mistover e le ore passate in sue compagnia la nebbia si fa fitta, e come potrebbe essere altrimenti nella ridente pianura padana. Intensa, impenetrabile come quella che cela un gioco di ruolo perfido, capace di farsi conoscere poco a poco e di spaventare sin da subito chi gli si approccia con leggerezza. Andiamo con ordine però, di nebbia parlavamo. Il mondo di gioco ne è invaso, l’umanità è appesa a un filo. Le ultime speranze sono affidate a coraggiosi avventurieri, in grado di sfidare l’ignoto in cerca di risposte o quantomeno di sopravvivenza. Premesse non particolarmente originali ma comunque affascinanti e che ben solleticano l’avventuriero che è in noi.

Una volta avviata la partita avremo modo di prendere confidenza con l’hub di gioco, una deliziosa cittadina sull’orlo del precipizio, un porto di fortuna, in cui organizzare le nostre risorse, assemblare il party e assicurarci di non partire impreparati per quella che si preannuncia una morte certa fissando al di là di quelle viuzze sicure. Lo striminzito tutorial mascherato da dialoghi sin da subito ci avviserà di far tesoro di quel momento di preparazione e di inventario, un consiglio d’oro.

Una volta partiti, nel cuore della nebbia e della prima area inizieremo a capire che tipo di grattacapo Mistover sia. Si tratta di un gioco di ruolo a turni in cui si è chiamati a esplorare dungeon brulicanti di nemici e tesori. Qualcuno ha detto rogue lite? Assolutamente, mappe, nemici e quant’altro saranno generati a ogni nuova infelice spedizione. Il combat system a turni non ha grandi guizzi ma è interessante il rilievo che viene dato alla disposizione sul campo del gruppo. In una griglia di nove caselle una posizione piuttosto che un’altra darà accesso a diverse opzioni, consideriamo poi le varie unità e il ventaglio di possibilità ad esse collegato si allarga.

Mistover è un titolo sadico e stressante.

Anche l’esplorazione, vero cuore dell’avventura, è a turni. Ed è lì che si consuma la malignità degli sviluppatori. Ad ogni nostra mossa sulla scacchiera virtuale, a cui corrisponde una risposta dei nemici in zona, calerà di volta in volta la luce e la resistenza alla fame per così dire. Ogni passo sulla mappa consumerà le nostre risorse, da qui l’estrema attenzione nel ponderare le nostre scelte, da qui i mal di testa per il povero videogiocatore. Una volta che i morsi della fame saranno insostenibili per mancanza di cibo la vita del nostro gruppo calerà. Quando il buio la farà da padrone invece non avremo modo di procedere se non a tentoni. Dei fiori permettono di ridare luce alle nostre spedizioni all’amaro prezzo di punti vita, per restare in tema di cattiveria. Come se ciò non bastasse, senza scendere nei dettagli per evitare per quanto possibile di rovinare alcuna sorpresa, non esplorare in modo oculato i dungeon può avere delle conseguenze devastanti sulla partita. Una serie di ingredienti sadici che rendono per la verità difficile lasciarsi andare al piacere dell’esplorazione o del combattimento. Pensieri fissi che caricano d’ansia e non permettono di godere del nostro tempo in questo mondo dalle tinte horror.

Mondo tra l’altro portato a schermo in modo egregio, con disegni carichi di dettagli ed evocativi dei personaggi. Uno stile gotico e spiccatamente nipponico molto gradevole da cui si può essere felicemente colpiti anche per le ambientazioni. Piacevole anche il doppiaggio rigorosamente giapponese.​

VOTO: 5,8