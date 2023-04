Minecraft ha conquistato il mondo… ma Mojang non voleva farlo realmente

Minecraft è forse uno dei videogiochi più famosi del mondo, dei più venduti e giocati, ma Mojang non aveva realmente queste manie di grandezza.

La marea di gadget che appaiono giornalmente ovunque, anche su Amazon, certo dicono il contrario sullo status del titolo a livello mondiale.

Per non parlare dell’affetto dei fan, che da sempre utilizzano Minecraft in un milione di modi differenti, anche per ricreare altri videogiochi.

Il successo del brand è merito anche dei tantissimi spin-off, come Legends che abbiamo provato recentemente e sembra l’ennesima rilettura interessante del gioco a cubetti.

Ma il successo di Minecraft non era qualcosa che Mojang inseguiva direttamente, o almeno così ha dichiarato alla recente GDC 2023 di San Francisco (tramite PCGamesN).

Craig Leigh, direttore del design del già citato Minecraft Legends, ha raccontato come il franchise intende espandersi ulteriormente in altri generi videoludici:

«All’interno di Mojang, cerchiamo sempre di creare nuove esperienze, ma nel mondo delle cose che i giocatori di Minecraft amano fare. Vedete che in Minecraft Legends c’è ancora da costruire, giusto? Ma è leggermente diverso, state ancora costruendo basi giganti ma in un modo diverso.»

Con l’idea di concentrarsi sempre sul tema della costruzione, quindi, Minecraft rimarrà fedele alla sua idea originaria declinandola ad ogni genere.

Ma non è un’idea di conquista in senso stretto, come approfondisce Leigh:

«Per noi è tutta una questione di divertimento e di creare nuove esperienze nell’universo che i giocatori vogliono giocare. Quindi abbiamo pensato: “Beh, non sarebbe divertente se tu fossi un comandante con truppe che attaccano le cose?”»

Un successo che è merito anche di alcuni crossover probabilmente, come quello recente con Dungeons & Dragons che crea delle dinamiche di gioco del tutto nuove.

E se Minecraft non vuole realmente conquistare nessun genere, probabilmente si prepara ad arrivare al cinema. Ispirata, forse, dal successo del film di Super Mario, il gioco a mattoncini arriverà su grande schermo con delle grandi star.