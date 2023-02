I migliori giochi a meno di 10 euro che potete giocare su Steam questo weekend

Il weekend è un ottimo momento per dedicarsi ai videogiochi – a maggior ragione se fa parecchio freddo, come in questo momento. Dato che di solito nel fine settimana girovaghiamo per svariati store digitali in cerca di giochi disponibili a prezzo stracciato, oggi abbiamo deciso di farlo su Steam, il più noto catalogo per giocatori su PC (o su Steam Deck, la piattaforma handheld creata da Valve uscita ormai quasi un anno fa).

Abbiamo quindi deciso di mettere in evidenza alcuni dei migliori videogiochi ora a meno di 10 euro su Steam. Se, invece, vi siete persi cosa sia Steam Deck o vi state domandando se possa fare per voi, perché magari non siete giocatori PC agili con le ultime tecnologie, date un’occhiata alla nostra video recensione dedicata.

A tal proposito, nella lista che segue abbiamo identificato con una spunta (√) i giochi che sono verificati o giocabili per Steam Deck, e che quindi potete recuperare anche sulla piattaforma, senza dotarvi di un PC da gioco.

Anche la trilogia di Spyro si gioca con meno di 10 euro

I migliori giochi a meno di 10 euro ora su Steam

Spyro Reignited Trilogy a 9,99€ (√)

a 9,99€ (√) The King of Fighters XIII a 4,99€

a 4,99€ La Terra di Mezzo: L’Ombra di Mordor a 4,99€ (√)

a 4,99€ (√) La Terra di Mezzo: L’Ombra della Guerra a 5,99€ (√)

a 5,99€ (√) Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 a 5,99€

a 5,99€ Dragon Ball FighterZ a 8,99€

a 8,99€ Papers, Please a 3,59€ (√)

a 3,59€ (√) One Piece: World Seeker a 7,49€ (√)

a 7,49€ (√) Ancestors: The Humankind Odyssey a 9,99€ (√)

a 9,99€ (√) The Wardrobe a 5,99€ (√)

a 5,99€ (√) Blasphemous a 6,24€ (√)

a 6,24€ (√) Tales of Vesperia: Definitive Edition a 7,99€ (√)

a 7,99€ (√) LEGO: The Lord of the Rings a 4,99€

a 4,99€ Call of Cthulhu a 4,99€ (√)

a 4,99€ (√) Ni No Kuni Remastered a 9,99€ (√)

a 9,99€ (√) Darksiders II: Deathinitive Edition a 7,49€ (√)

Come immaginerete, ci sono tanti altri giochi in sconto in questo momento su Steam: se preferite fare da voi, potete consultarne la lista a questo indirizzo.

Vi ricordiamo che, fino al 13 febbraio, Steam sta ospitando anche lo Steam Next Fest, festival delle demo gratis che vi permettono di provare videogiochi di prossima uscita. Le proposte sono tantissime e abbiamo deciso di identificarne 10 che dovreste decisamente recuperare.