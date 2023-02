Midnight Suns, dopo il lancio disastroso il director lascia Firaxis

Jake Solomon, veterano di 2K e director di Marvel’s Midnight Suns, lascia Firaxis dopo ben 23 anni di carriera nell’azienda.

Lo strategico con i personaggi Marvel (lo trovate su Amazon) aveva dalla sua un grande potenziale lato gameplay e personaggi, ma non tutto è andato secondo i piani.

Il titolo in sé si è rivelato anche una bella sorpresa, una rilettura molto audace e funzionale della classica formula di XCOM che vi abbiamo raccontato nella nostra recensione.

Ma il pubblico non ha apprezzato allo stesso modo, tanto che neanche i periodi di prova gratuita sembrano essere molto apprezzati.

Un lancio, quello di Marvel’s Midnight Suns, che non è stato affatto eccelso e che ha lasciato delusa anche 2K.

E che è costato caro a Jake Solomon, che proprio oggi ha annunciato l’abbandono di Firaxis.

Nonostante l’effettivo collegamento tra la performance del titolo e l’allontanamento, 2K ha subito voluto ribadire che è in buoni rapporti con Solomon nonostante tutto (tramite VGC).

Approfondendo la questione, un portavoce di 2K ha spiegato meglio le circostanze che hanno visto l’allontanamento del director:

«Apprezziamo profondamente il suo lavoro e non vediamo l’ora di vedere cosa farà dopo. Siamo orgogliosi di ciò che il team ha ottenuto con Midnight Suns della Marvel, che è stato ben accolto dalla critica, dai fan della Marvel e dai giocatori di tattica. […] Siamo entusiasti per il futuro di Firaxis Games sotto la guida del nuovo capo dello studio Heather Hazen, che include la conferma che Firaxis è in fase di sviluppo del prossimo gioco di Civilization.»