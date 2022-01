Microsoft Surface Laptop 4 oggi a un prezzo super da MediaWorld! 430€ di sconto!

Tornano anche oggi, lunedì 10 gennaio 2022, le migliori offerte del giorno proposte dalla nota catena Mediaworld con la promozione “Solo per oggi Mediaworld” che, come al solito, abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare sui prezzi d’occasione più imperdibili tra quelli che stanno venendo proposti.

Tra i vari prodotti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare il notebook Microsoft Surface Laptop 4 in colorazione Platino, che attualmente potete portarvi a casa a soli 1.269€, rispetto ai 1.699€ usuali di listino, per un risparmio reale di 430€.

Il modello di Microsoft Surface Laptop 4 in promozione da MediaWorld dispone di un display da 13,5″, mentre il processore un Intel Core i5-1145G7, accompagnato da 16 GB di RAM e 512GB di SSD.

Il display impiegato, in formato 3:2, è ottimo per lavoro e studio, data la loro maggiore superficie lungo l’asse verticale, permettendo di vedere più informazioni all’interno di siti e documenti. Ovviamente, si tratta di un display touchscreen che supporta fino a dieci punti di pressione ed anche la penne per Surface.

Il notebook Microsoft Surface Laptop 4 offre un design lineare e uno spessore ridotto, con una cerniera fluida e invisibile che vi permette l’apertura con un solo dito. Il dispositivo sarà in grado di accompagnarvi durante la vostra intera giornata lavorativa, grazie ad un’autonomia che può arrivare sino a 19 ore e supporta la ricarica rapida.

