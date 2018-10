Microsoft annuncia: 1000 titoli pubblicati con ID@Xbox

Microsoft ha annunciato il raggiungimento di quota 1.000 titoli rilasciati attraverso il programma ID@Xbox, presente in 67 paesi in tutto il mondo, per un totale di oltre quattro miliardi di ore giocate dalla community e più di un miliardo di dollari in ricavi digitali.

Oltre ai 1.000 giochi pubblicati, ID@Xbox vanta migliaia di professionisti di talento che lavorano in maniera indipendente in oltre 3.000 studi per creare videogiochi per Xbox One e Windows 10 per divertire milioni di giocatori di tutto il mondo.

A seguito di questo risultato, il programma pensato appositamente per gli sviluppatori indipendenti coglie l’occasione per sottolineare l’importanza di partner di sviluppo e fan.

Di seguito e in allegato un’infografica con alcuni highlights del programma ID@Xbox.

Per celebrare l’obiettivo raggiunto, per una settimana Xbox Wire pubblicherà ogni giorno post dedicati ai momenti ID@Xbox più belli.

Tra i più noti vi segnaliamo il recente e acclamato Cuphead, di cui potete consultare la nostra recensione a questo indirizzo.