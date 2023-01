Metal Gear Solid, qualcuno ha usato il trucco della scatola nella realtà

Konami sarebbe pronta a riportare in vita un’altra delle sue saghe più iconiche: stiamo naturalmente parlando di Metal Gear Solid. Nel mentre, è emersa una curiosa notizia circa l’utilizzo – nella vita reale – della celebre scatola di cartone di Snake.

Da tempo i fan aspettano un ritorno ufficiale del franchise dopo il quinto episodio (trovate la Definitive Experience di Metal Gear Solid V su Amazon), sebbene sia più che normale che sul web emergano curiosità sulla saga.

Mentre uno youtuber italiano ha ricreato una delle scene più iconiche di MGS con Unreal Engine 5, dandoci così un assaggio del ritorno della leggendaria saga stealth, è ora il momento di una chicca ancora più unica nel suo genere.

Come riportato anche da Time Extension, un militare ha usato una scatola di cartone in perfetto stile Metal Gear Solid per eludere una “guardia” robot.

Se avete giocato a un qualsiasi titolo di Metal Gear Solid, saprete che si tratta di una serie che si prende molto sul serio, ma che buca il dramma con momenti di genuina ilarità.

Che si tratti di distrarre i soldati nemici con copie di Playboy o di nascondersi in una scatola di cartone in bella vista, il gioco riesce a stare a cavallo tra la fantascienza “dura” e l’umorismo.

Quindi, per quanto possa sembrare stupido nascondersi in una scatola, si è scoperto che questa tattica ha una qualche efficacia anche nella vita reale.

Two Marines defeated the AI detection system of a military robot by… hiding in a cardboard box and walking right up to it. https://t.co/0GJIMp2rx9 — Jimmy Rushton (@JimmySecUK) January 18, 2023

Shashank Joshi, redattore per la Difesa dell’Economist, ha sfogliato il libro Four Battlegrounds di Paul Scharre e si è imbattuto in una sezione che illustra gli sforzi della DARPA nel mondo reale per lavorare con (e contro) l’intelligenza artificiale.

Durante un’esercitazione, i Marines sono stati incaricati di cercare di ingannare un robot: l’obiettivo degli otto soldati impegnati nell’esercitazione era raggiungere l’operatore meccanico senza essere individuati e toccarlo.

Tutti e otto sono riusciti a portare a termine il compito utilizzando più di un metodo, il più impressionante dei quali è stato il famoso travestimento da “scatola di cartone” di Metal Gear Solid.

Due Marines si sono infatti nascosti nella scatola, ridacchiando mentre si avvicinavano al robot, il quale non li ha rilevati come una minaccia.

Il motivo? L’algoritmo che alimenta il robot non è stato programmato per considerare una scatola di cartone – in movimento o meno – come un essere umano. Che dire, quindi: grazie, Snake.

Nel mentre, sappiate che Metal Gear Solid è diventato da poco anche un progetto gratuito in Realtà Virtuale creando una connessione davvero meta con le VR mission.

Ma non è tutto: se volete scoprire i migliori (ma anche i peggiori) capitoli della serie di Metal Gear Solid date un’occhiata alla nostra classifica pubblicata sempre e solo sulle pagine di SpazioGames.