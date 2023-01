Metal Gear Solid 2 è stato portato a termine nel modo più assurdo possibile

Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty, uno dei capitoli più belli della saga, è ancora amatissimo da un gran numero di giocatori, tanto che qualcuno è riuscito a portarlo a termine usando un dance pad.

Così come gli altri capitoli della saga (che trovate su Amazon in una ottima compilation), l’avventura di Snake e Raiden è ancora oggi molto amata, specie per i suoi contenuti decisamente originali e discussi.

Ora, come accaduto con un altro big decisamente più recente – ossia l’altrettanto acclamato Elden Ring – un fan è arrivato ai titoli di coda del gioco di Kojima usando i piedi, letteralmente.

Come riportato anche da Games Radar, infatti, una streamer Twitch è andata oltre, completando Metal Gear Solid 2 con un tappetino per giochi musicali.

Una streamer davvero molto abile ha infatti completato Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty in meno di nove ore, utilizzando un dance pad della PS3.

Proprio così: la bravissima ‘RealKittyRawr9 ha iniziato il nuovo anno completando il secondo capitolo della serie di Metal Gear Solid a difficoltà normale, giocandolo interamente con i piedi.

Poco sotto, il momento finale dell’impresa che definire epica è poco.

yoo I completed Metal Gear Solid 2 on a Dance Pad!!! something that I thought would be impossible…3 next? pic.twitter.com/gLs3yMV1RA — Lilly ✧ (@RealKittyRawr) January 11, 2023

«Ho completato Metal Gear Solid 2 su un Dance Pad! Una cosa che pensavo fosse impossibile… il prossimo sarà il terzo capitolo?» ha twittato la gamer dei record, concludendo il suo messaggio con un’emoji con gli occhi spalancati.

RealKittyRawr non è nuova alle sfide su dance pad: ha completato tutti e tre i giochi originali di Resident Evil, oltre a Metal Gear Solid 1 e 2. Oltre a Metal Gear Solid 3, sono previsti anche Bayonetta 3, Persona 3 PSP, Dead Space Remake, Castlevania DS e Silent Hill 3. Insomma, in bocca al lupo!

Restando in tema, sapevate che Hideo Kojima stava per rinunciare al lancio di Metal Gear Solid 2 dopo i drammatici eventi dell’11 settembre 2001?

Ma non solo: sembra proprio che tutta la celebre boss fight contro Fatman in MGS2 sia un unico, grande tributo a un altro gioco leggendario degli anni ’80.

Infine, nelle scorse settimane Kojima ha parlato di Dead Cell, un boss che era previsto in MGS2 ma è stato poi sostituito da Vamp per motivi produttivi.