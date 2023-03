Marvel’s Wolverine, ci sarebbero buone nuove per i fan di Logan

Marvel’s Wolverine, l’ultima esclusiva PS5 in lavorazione presso gli studi di Insomniac Games dedicata al mutante artigliato, è purtroppo sparito dai radar ormai da troppi mesi.

Sviluppato dal team che ha dato i natali anche a Marvel’s Spider-Man Miles Morales (che potete acquistare a ottimo prezzo su Amazon) il gioco è sicuramente in cima ai desideri dei fan.

In molti sperano che sarà un titolo imperdibile per gli appassionati di Logan, considerando anche che il gioco è stato anche ricreato nello splendore dell’Unreal Engine 5 grazie ai fan.

Ora, sebbene la data di uscita ufficiale sembra essere lontana, una nuova teoria dei fan svela che il doppiatore storico di Wolverine tornerà anche nel prossimo videogioco dedicato al celebre X-Men.

Come riportato anche da PlayStation Lifestyle, secondo alcune indiscrezioni non confermate, Marvel’s Wolverine potrebbe avere come protagonista il doppiatore veterano del personaggio, ossia Steve Blum.

Questa teoria dei fan deriva da un video che Blum ha postato su Instagram qualche tempo fa. La clip mostrava l’attore indossare un’attrezzatura per il motion capture facciale.

Definendo il video un «ritorno al passato», Blum affermava di aver lavorato a un videogioco per il quale ha firmato un accordo di non divulgazione e del quale non poteva quindi parlare.

Sebbene in molti pensano che il casting di Blum sia relativo a un progetto su Wolverine (di recente ha doppiato il personaggio in Marvel’s Midnight Suns), è molto più probabile però che il doppiatore si stia riferendo alla sua partecipazione a Mortal Kombat 12.

Considerando che Wolverine di Insomniac è in uscita nel 2024, mentre MK12 uscirà alla fine di quest’anno, è davvero poco probabile che il post faccia riferimento proprio al titolo dedicato a Logan. Ad ogni modo, la speranza è l’ultima a morire: vi terremo aggiornati.

Restando in tema, TeaserPlay ha dato vita a un concept trailer realmente sorprendente, che mostra un ideale gameplay in UE5 di Marvel’s Wolverine.

Parlando invece di altri supereroi della Casa delle Idee, poche settimane fa è stato confermato anche che non è attualmente previsto alcun rinvio di Marvel’s Spider-Man 2 e che lo sviluppo sta procedendo secondo i piani.