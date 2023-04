Marvel’s Spider-Man Miles Morales per PS5 a metà prezzo! Lo paghi meno di 30 euro!

Appassionati dell’universo Marvel e dei videogiochi d’azione e avventura, abbiamo per voi un’offerta che vi permetterà di vivere un’esperienza di gioco emozionante e coinvolgente nei panni del carismatico Miles Morales a un prezzo davvero imperdibile.

MediaWorld ha applicato uno sconto straordinario su Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, disponibile ora a metà prezzo! Infatti, oggi potete portarvi a casa la versione PS5 di Marvel’s Spider-Man Miles Morales a soli 29,99€, rispetto agli usuali 60,99€ di listino, con un risparmio reale di 31€.

Sviluppato da Insomniac Games e pubblicato da Sony Interactive Entertainment, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales è un’esperienza standalone che amplia il precedente Marvel’s Spider-Man, portando i giocatori a vestire i panni di Miles Morales.

La storia di Miles Morales si svolge nella spettacolare New York City, dove il giovane protagonista deve imparare a padroneggiare i suoi nuovi poteri e abilità per proteggere la città dalle minacce emergenti. Graficamente spettacolare, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales presenta un’ambientazione realistica e dettagliata, con effetti visivi all’avanguardia (compresi quelli di Ray Tracing in tempo reale) e animazioni fluide. Il sistema di combattimento è intuitivo e divertente, offrendo un ampio ventaglio di mosse acrobatiche, gadget e abilità uniche del nuovo Spider-Man.

Nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un ottimo 8,0, abbiamo affermato che “Marvel’s Spider-Man: Miles Morales è il primo AAA first-party che si affaccia nel mondo next-gen ed è un titolo ideale per avere da subito appeal sul grandissimo pubblico: un personaggio popolare, protagonista di un gioco erede di uno che ha avuto un importante successo, anche se riproposto in proporzioni ridotte“.

Da MediaWorld potrete trovare un’ampia varietà di prodotti a prezzi scontati, non solo la versione PS5 di Marvel’s Spider-Man Miles Morale. Vi invitiamo a consultare il catalogo completo sul sito, dove potrete scoprire una vasta gamma di articoli a prezzi convenienti seguendo il link sottostante, tra cui anche i migliori notebook gaming.

Inoltre, vorremmo ricordarvi che quotidianamente segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, aggiornando regolarmente la nostra area del sito dedicata alle offerte. Vi consigliamo di visitarla spesso per non perdere l’occasione di acquistare i vostri prodotti preferiti a prezzi vantaggiosi!