Marvel’s Avengers cambia ufficialmente nome, prima di dirci addio per sempre

Il supporto per Marvel’s Avengers si è ormai ufficialmente concluso: la sfortunata produzione di Crystal Dynamics e Square Enix ha rilasciato nelle scorse giornate l’ultimo update ufficiale, rendendo la maggior parte dei contenuti aggiuntivi sbloccabili gratuitamente.

L’adattamento dedicato ai supereroi più amati (che trovate anche su Amazon) è ancora ufficialmente acquistabile sugli store per pochi mesi, ma con un nome leggermente diverso che riflette anche il cambio di strategia degli sviluppatori per questa sfortunata produzione.

Come prontamente segnalato da Push Square, adesso infatti il titolo risulta acquistabile come “Marvel’s Avengers – Definitive Edition” su tutte le piattaforme disponibili: dovrebbe trattarsi però esclusivamente di un cambio di nome, arrivato per riflettere l’arrivo dei contenuti gratuiti in seguito all’ultima patch.

Considerando che il 30 settembre sarà rimosso ufficialmente dagli store digitali, la strategia di Square Enix sembrerebbe essere un ultimo tentativo di attirare l’attenzione dei fan curiosi, prima di dover salutare per sempre l’ambizioso adattamento dei vendicatori di casa Marvel.

Le pagine ufficiali degli store spiegano semplicemente che la Definitive Edition — unica edizione effettivamente acquistabile di Marvel’s Avengers — include oltre 400 costumi e tutti gli eroi con le rispettive missioni pubblicati come DLC aggiuntivi.

Tutti contenuti che erano effettivamente disponibili anche nell’edizione base, ma che per i nuovi giocatori dovrebbero dunque poter essere disponibili fin da subito: un piccolo incentivo per provare a spingere alcuni giocatori ad acquistarlo prima che sia troppo tardi.

Nel momento in cui scriviamo questo articolo, tale edizione viene proposta a circa 39.99€ su PC e 49.99€ su console, ma è possibile giocarlo gratis tramite Xbox Game Pass e PlayStation Plus Extra: la Definitive Edition sembra infatti aver rimpiazzato l’edizione standard, improvvisamente rimossa in seguito all’ultima patch.

Vedremo se questa strategia si rivelerà vincente per invogliare gli utenti a dare un’ultima occasione a Marvel’s Avengers: prima della sua effettiva morte, pare fosse previsto addirittura l’arrivo di altre due popolari supereroine. Personaggi che, per ovvi motivi, purtroppo non vedremo mai in azione.