Marvel Snap cambia per il futuro: update ogni settimana anziché ogni mese

Quando realizzi un gioco dove introduci spesso nuovi contenuti e dove il bilanciamento è tutto, probabilmente è pericoloso aggiornarlo solamente una volta al mese – soprattutto quando si rende necessario avere dei buff o dei nerf a seconda di come le novità hanno impattato sulla realtà della tua opera. È quello che hanno pensato anche gli sviluppatori di Marvel Snap, il gioco di carte a tema Marvel che è diventato un grande successo.

Come segnalato dal loro ultimo post sul sito ufficiale del gioco, infatti, per il futuro Marvel Snap non riceverà più solo aggiornamenti mensili, ma ne avrà uno ogni settimana. Quelli a cadenza mensile rimarranno, ma non saranno più preposti all’aggiornamento immediato delle carte, che passerà invece per quelli settimanali.

Comunque, questi update saranno più leggeri (e a quanto pare non dovrete nemmeno scaricare patch corpose per applicarli), perché il team, Second Dinner, non vuole apportare troppe modifiche improvvise al bilanciamento. Non aspettatevi, insomma, una patch settimanale che ribalti molte cose e una la settimana successiva che ne cambi altrettante.

Per spiegarlo con le parole usate dagli sviluppatori:

«A partire dall’imminente aggiornamento di aprile, pianificato per il 18, apporteremo dei cambiamenti settimanali alle carte presenti nel gioco. Le nostre patch ogni quattro settimane continueranno ad arrivare i martedì e includeranno anche update per le carte, ma gli interventi settimanali porteranno tutti dei cambiamenti che andranno online nei giovedì con gli OTA (over the air update, ndr). Sappiamo che si tratta di una specie di attenzione al bilanciamento e di un dare delle priorità che molti di voi avevano richiesto. Grazie per il vostro appassionato feedback! È servito uno sforzo da molteplici team per riuscire a mettere in piedi questo procedimento lo scorso mese e speriamo che siate entusiasti quanto noi».

In merito ai contenuti di questi nuovi aggiornamenti, gli sviluppatori hanno anche aggiunto che «il tool OTA ci permette di apportare dei cambiamenti nel giro di una o di due settimane, ma limita quello che possiamo cambiare. Stiamo continuando a sviluppare il tool per ampliare le sue limitazioni, ma per ora potete aspettarvi che gli aggiornamenti del giovedì, settimanali, siano concentrati sui numeri, mentre i cambiamenti maggiori, gli effetti e le funzionalità arriveranno con le patch più grandi».

Viene anche confermato che questi update settimanali includeranno sia buff che nerf, a seconda di quelli che si renderanno necessari. «Useremo questo metodo anche per bilanciare il metagame, con dei nerf, ma solo quando sarà necessario».

Disponibile su computer e su piattaforme mobile, Marvel Snap da qualche tempo è diventato un fenomeno di grande successo, come vi aveva raccontato il nostro Valentino Cinefra dopo essersi tuffato nell’esperienza di gioco ad alto contenuto di carte.