Mario + Rabbids Sparks of Hope Cosmic Edition a meno di 40 euro! Imperdibile!

Segnaliamo ai nostri lettori che, presso il noto portale e-commerce Amazon, è attiva un’offerta eccezionale che permette di portarsi a casa il recente Mario + Rabbids Sparks of Hope: Cosmic Edition a un prezzo assolutamente imperdibile!

Come ogni giorno, eBay propone tantissime promozioni che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare sui prezzi d’occasione più imperdibili tra quelli che stanno vendendo proposti.

Come il primo capitolo, Mario + Rabbids: Sparks Of Hope combina un’eccellente componente strategica con un’affascinante personalità scanzonata e accessibile a tutti. Questa volta, il gioco lascerà il Regno dei Funghi per portarvi in una galassia di pianeti dove affronterete nuove sfide.

Uno dei punti di forza del gioco è il ritorno di un cast di personaggi di successo, che include non solo gli eroi iconici di Nintendo, ma anche le loro versioni Rabbids, sempre pronte a strappare un sorriso e a dire o fare la cosa sbagliata al momento sbagliato.

Nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un eccellente 9,1, abbiamo affermato che “Ubisoft Milano l’ha fatto ancora: Sparks of Hope non è solo un degno seguito di Mario + Rabbids Kingdom Battle, ma anche e soprattutto un gioco pieno di inventiva, di contenuti, di buone idee. Invece di sedersi sugli allori dopo le lodi ricevute cinque anni fa, il team di sviluppo si è adoperato per migliorare il sistema di combattimento, le fasi esplorative, le possibilità di personalizzazione del party e dell’esperienza di gioco, ottenendo risultati notevoli sotto tutti i punti di vista“.

Potete portarvi a casa Mario + Rabbids Sparks of Hope Cosmic Edition, che comprende, oltre al gioco base, anche la raccolta Prestigio Galattico, a soli 39,99€, rispetto agli usuali 60,99€ di listino, con uno sconto del 34%. Si tratta di un’ottima occasione per acquistare un meraviglioso gioco a un prezzo super!

Questa offerta è solo una di tutte quelle che potrete trovare sul vasto catalogo di Amazon, dove è possibile trovare una corposa scelta di prodotti a prezzi scontati, dalle ultime novità tecnologiche ai prodotti per la casa, dall’abbigliamento all’intrattenimento.

E se volete essere sempre al corrente delle ultime offerte e promozioni, vi consigliamo di seguire la nostra area dedicata alle offerte, dove quotidianamente segnaliamo le migliori occasioni presenti in rete.