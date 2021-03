Questo è un contenuto creato dalla community degli utenti del forum di SpazioGames.it e pertanto non è rappresentativo della testata giornalistica SpazioGames.it, né della sua redazione.

La maquette, che tradotto dal francese significa “plastico” inteso come una riproduzione in miniatura-modellino, rappresenterà per noi giocatori contemporaneamente mondo di gioco e riproduzione del mondo stesso in cui siamo, con una ricorsività degli ambienti di gioco dal concetto che si rifà alle opere di Escher. Puzzle game in prima persona, Maquette racconterà la storia d’amore dei nostri due protagonisti Michael e Kenzie fin dal loro primo incontro e nell’evoluzione della loro relazione in quella che gli autori, i Graceful Decay al loro esordio assoluto nel mondo dei videogame, descrivono come una storia d’amore al giorno d’oggi.

Partendo con un livello iniziale del tutto introduttivo capiremo fin da subito che uno dei mezzi narrativi che il team di San Francisco ha deciso di utilizzare per narrarci la storia e che ci accompagnerà per gran parte della nostra esperienza saranno brevi frasi che si materializzeranno nel mondo di gioco rappresentanti citazioni di pensieri, fatti avvenuti, speranze, memorie. Il primo livello, oltre ad introdurre le basi narrative serve pure come veloce e breve tutorial per i semplici ed efficaci comandi che dovremo utilizzare, ovvero quelli di raccolta degli oggetti e loro utilizzo con gli elementi circostanti come una chiave in una serratura per aprire un cancello.

Le cose cambiano e si fanno decisamente più interessanti approdando nel secondo livello sia dal lato narrativo che di gameplay quando per la prima volta avremo a che fare con la maquette. Il mondo di gioco si sviluppa su un’area quadrata centrale dove avremo per ognuno dei quattro lati altrettanti sbocchi e nuove aree nelle quali affrontare diversi enigmi; al centro della nostra piazza quadrata principale troveremo invece una cupola sotto la quale avremo un plastico rappresentante, in scala ridotta, il mondo di gioco. Facendo attenzione e volgendo lo sguardo verso l’esterno noteremo che il nostro mondo non è altro che esso stesso una riproduzione in scala ridotta di un mondo ancor più grande. Eccoci quindi a contatto per la prima volta con il principio della ricorsività che starà alla base di gran parte della nostra esperienza perché questa non sarà solo una mera scelta stilistica ambientale fine a se stessa ma si rifletterà sul gameplay in quanto implica che quanto viene modificato in un mondo si rifletterà a catena in tutti gli altri. Un oggetto che risulta troppo grande in un mondo potrà non esserlo nella maquette come una distanza insormontabile nel nostro mondo a “dimensioni normali” potrebbe non esserlo nella sua riproduzione in miniatura; questa diversità di grandezze è parte della risoluzione degli enigmi in quanto quello che prima era semplicemente una chiave per aprire una porta… beh, non avrà più solo quella funzione. Sarà necessario quindi pensare fuori dagli schemi, assimilare e sfruttare quanto possibile l’idea di gioco ricorsivo ideato dagli sviluppatori.

La difficoltà degli enigmi non risulterà proibitiva ma in diversi casi nemmeno immediata. Nessun tipo di aiuto ci verrà dato all’interno del gioco se non indirettamente dato che l’accesso alle aree, una volta che non saranno più utili al fine della soluzione, verranno bloccate lasciandoci per la gran parte del tempo solo ed unicamente con gli strumenti necessari e fondamentali per proseguire: questi potranno essere ad esempio chiavi, cristalli o sfere colorate che permetteranno di attraversare solo le barriere dello stesso colore. Spetterà quindi a noi osservare con attenzione quanto ci circonda sfruttando tutto quello che ci viene messo a disposizione ragionando e ricordando la possibilità di cambiare le dimensioni. A volte la soluzione è molto semplice e davanti a noi, ma semplicemente non ci pensiamo come prima soluzione possibile.

L’idea e l’utilizzo della ricorsività sono qualcosa di unico e decisamente apprezzato

Avanzare nel gioco procederà con una buona alternanza e bilanciamento di momenti narrativi misti a nuovi enigmi; ad accompagnare il racconto della storia, oltre alle già citate frasi di testo che si materializzano nel mondo di gioco, avremo anche dei brevi intermezzi video in curi sentiremo le voci dei nostri due protagonisti accompagnate a video da disegni che danno forma a quanto sta accadendo. Allo stesso modo, anche gli ambienti di gioco prendono vita e si modificano assumendo fattezze di luoghi dei racconti o rappresentano una trasposizione degli stati d’animo e sensazioni che uno dei nostri protagonisti sta provando.

Ad avvalorare la narrazione c’è un ottimo lavoro di recitazione da parte di Bryce Dallas Howard (che potreste aver visto ad esempio nei due Jurassic World, Rocketmanm, come anche nella serie The Mandalorian giusto per citarne alcuni) la quale interpreta il ruolo di Kenzie e da parte di suo marito Seth Gabel (Fringe, Dirty Sexy Money, Salem, Nip/Tuck etc.) ad interpretare Michael i quali rendono il racconto credibile e sentito.

Per enfatizzare diversi momenti ed avvenimenti della storia ci penseranno ottimi brani musicali: fin da subito nel primo livello con “San Franciscan Nights”, in una versione cover del brano dei “The animals” (non unico richiamo alla città dove risiede il team di sviluppo) passando per canzoni del tutto inedite quali “A Rocketship” di Benoit Cavara fino ai due brani “Tidal Waves” e ”Blue” scritti e cantati da Meredith Edgar con la sua bellissima voce, anche lei artista di San Francisco.

Lato longevità il titolo purtroppo non brilla oltremodo. Seppur non sia eccessivamente breve, per portarlo a termine senza ricorrere a soluzioni (cosa che fortemente sconsiglio) serviranno all’incirca 4-5 ore che varieranno molto in base alla vostra capacità intuitiva di trovare le soluzioni; personalmente avrei sicuramente gradito ancora qualcosina in più perché l’idea e l’utilizzo della ricorsività sono qualcosa di unico e decisamente apprezzato ed appagante una volta che si trova la soluzione.

Per quanto riguarda il lato tecnico la versione PS4 provata purtroppo soffre di un frame rate non estremamente solido con qualche intoppo di troppo nei momenti in cui il gioco salva automaticamente anche se la percezione dei cali è stata mitigata abbastanza con l’introduzione dell’opzione “sfocatura movimento” tramite patch.

VOTO: 7