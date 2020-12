Questo è un contenuto creato dalla community degli utenti del forum di SpazioGames.it e pertanto non è rappresentativo della testata giornalistica SpazioGames.it, né della sua redazione.

Macrotis: A Mother’s Journey è un piccolo platform colorato sviluppato dal team Proud Dinosaur che vede come protagonista una madre roditrice alla ricerca dei suoi figli dopo che un’incessante pioggia si è abbattuta sulla foresta facendo si che la famiglia si separasse.

L’avventura, della durata di circa quattro ore, risulta perlopiù scorrevole proponendo enigmi piuttosto variegati ma che risultano abbastanza complessi da risolvere più per la difficoltà nell’identificare tutti gli strumenti a disposizione della protagonista negli scenari di gioco a causa di un impastamento generale della grafica piuttosto che nell’impegno vero e proprio che il giocatore deve profondere. Pur essendo gradevole a primo impatto, il comparto tecnico è infatti estremamente scadente, a tal punto da compromettere la godibilità del titolo che pur mostrando buoni spunti di game design ne esce in tal modo sfigurato.

Lato dolente della produzione risiede anche nel doppiaggio inglese, di ottima fattura per il narratore cooprotagonista ma di pessima qualità per la madre tanto da risultare molto spesso fastidiosa all’udito data anche l’eloquenza di quest’ultima molto spesso eccessiva.

Piacevole a primo impatto, la grafica di Macrotis risulta tuttavia troppo spesso impastata, andando a compromettere la fruibilità stessa del titolo

Sotto il profilo della giocabilità Macrotis offre alla piccola protagonista varie abilità che iniziano con la possibilità di spostare pesanti blocchi di terra per poi consentire di innalzare pareti per raggiungere luoghi altrimenti inaccessibili. La meccanica più interessante tuttavia risiede nella possibilità di assumere una forma spiritica tramite la quale è consentito passare attraverso le pareti più sottili sbloccando quindi eventuali porte o montacarichi da utilizzare per risalire in superficie.

Senza infamia e senza lode invece è la trama, tutto sommato piacevole da seguire e raccontata attraverso dei bozzetti ottimamente disegnati ma che troppo spesso si dimentica di scendere nei dettagli per dare al giocatore una visione chiara e concisa di ciò che sta accadendo intorno a se.

VOTO: 5,5