Loot Hero DX è un’avventura 2D a scorrimento laterale sviluppata da VaragtP e pubblicata dall’ormai conosciutissima Ratalaika Games. Quest’avventura ci metterà nei panni di un Cavaliere il cui obiettivo è quello di sconfiggere il malefico drago che ha messo in ginocchio la sua terra. Tale compito si rivela inizialmente difficile, visto che il nostro cavaliere non avrà alcun tipo di potenziamento e anche i nemici più semplici potranno metterci in difficoltà.

E’ proprio in questo frangente che il gameplay di Loot Hero DX dà il meglio di se, visto che passeremo minuti se non ore a farci strada tra orde di nemici e raccogliendo oro e gemme necessarie per potenziare il nostro eroe e aumentare le sue statistiche, per poter poi affrontare senza problemi i boss finali di ogni mappa. I vari scenari che ci troveremo ad affrontare, prima di giungere allo scontro con il drago, sono molteplici: attraverseremo infatti foreste, paludi, giungle e addirittura un vulcano, ognuno con il proprio boss finale e tanti nemici da far fuori per ottenerne il prezioso bottino.

La sconfitta nel gioco non rappresenta un problema, infatti Game Over non significherà dover ricominciare da capo tutto, ma bensì comporterà la rinascita immediata, con pena una piccola perdita del bottino guadagnato. Ogni mostro ucciso ci farà infatti guadagnare punti esperienza, in modo da aumentare il livello del nostro cavaliere, anche se, come detto prima, le statistiche del nostro eroe saranno potenziabili unicamente con il bottino ottenuto dai nemici. In questo ambito, avremo quattro differenti statistiche da migliorare: attacco, critico, difesa e velocità.

Il gioco mette subito in chiaro che la vittoria e il successo sono ottenuti “grindando” nei vari livelli, e sostanzialmente è tutto ciò che Loot Hero DX ha da offrire. Fare avanti e indietro tra i mostri dello scenario raccogliendo oro per poter potenziare il nostro cavaliere e andare avanti, tutto questo per ogni scenario proposto. Dopo aver passato minuti a fare razzia d’oro per potenziare il nostro personaggio, aver attraversato i vari scenari e sconfitto i relativi boss, arriverà finalmente il tanto atteso faccia a faccia con il drago. Dopo la sua sconfitta però, il gioco ci catapulterà di nuovo nella prima mappa, notificando che la difficoltà è stata aumentata ed il drago è di nuovo li ad attenderci. Sarà necessario quindi ricominciare con il processo di potenziamento al fine di poterlo affrontare, e battere, nuovamente.

Una volta terminato per la prima volta il gioco, verrà reso disponibile anche un minatore, in grado di fornire oro mano a mano che il tempo passa. Da aggiungere poi che, con ogni sconfitta successiva del drago, aumenteranno il numero di minatori disponibili. Non c’è molto altro da dire su questa meccanica, visto che non verrà mai sfruttata: l’oro accumulato nelle mappe sarà infatti più che sufficiente per potenziare il cavaliere, ponendo i minatori in un angolo.

Loot Hero DX è un gioco davvero semplice da portare a termine: per la maggior parte del tempo non sarà richiesto un grande impegno, dato che la componente principale è continuare ad andare avanti ed indietro per le mappe facendo incetta di bottino. Ciononostante, questa semplicità riesce a rapire il giocatore ed a divertire per ore, creando un gameplay immediato e veloce.

I ragazzi di VaragtP sono stati bravissimi nel ricreare un mondo pixellato perfetto per godere di quest’avventura retrò. Ogni elemento del gioco richiama i classici giochi old-school, a partire dagli sprite dei personaggi fino ad arrivare allo stile artistico. Ogni scenario è curato nei minimi dettagli, al contrario dei nemici, che invece potevano essere realizzati con miglior dovizia di particolari. Anche l’audio ovviamente evoca temi classici dei vecchi giochi, dall’inconfondibile suono delle monete d’oro che vengono raccolte al tonfo dei nostri colpi sui nemici. Una run in Loot Hero DX può essere completata senza problemi in una quarantina di minuti, ma la sua rigiocabilità è talmente elevata che vi troverete ad interagirvi per diverse ore.

VOTO: 6,5