Lone Wolf AR: presentato a Lucca Comics & Games 2018 il primo videogioco in realtà aumentata

Con un festival che punta ogni anno alla cross-medialità più spinta, sono proprio i progetti come Lone Wolf AR che contribuiscono a definire l’offerta di Lucca Comics & Games 2018. Alla kermesse toscana c’è stata l’anteprima mondiale del progetto, un’esperienza in realtà aumentata che permette di esplorare la città toscana “filtrata” dal mondo fantasy raccontato dalla pena di Joe Dever nella storica serie di librigame.

La serie è stata ereditata da Ben Dever al momento, figlio di Joe che è scomparso nel 2016, che insieme a Vincent Lazzari è stato incaricato di completarla. Insieme stanno scrivendo gli ultimi tre libri della serie di 32, basati sulle note dettagliate lasciate da Joe Dever. Lone Wolf AR coinciderà infatti con la prima pubblicazione postuma del trentesimo libro da parte di Raven Distribution, ovvero “Morte nell’Abisso”, che è stato presentato proprio a Lucca Comics & Games 2018.

Lucca, per altro, ha un legame molto interessante con Joe Dever. Nel 2004 ci fu una mostra dedicata a lui, è stato più volte ospite in varie edizioni della manifestazione, e nel 2015 ha lasciato l’impronta delle mani nella Walk of Fame. Dopo la sua dipartita, Lucca Comics & Games ha istituito in suo onore il “Lucca Joe Deve Award”, assegnato alla migliore iniziativa produttiva crossmediale presentata nel corso della fiera (assegnato lo scorso anno a Stranger Things).

L’idea è quella di interpretare Pokémon GO aggiungendo una componente narrativa alla struttura che ha reso il titolo mobile di Niantic un fenomeno mondiale. Relativamente a Lucca, VisionizAR ha realizzato un’avventura che coinvolge la città, utilizzando i luoghi più interessanti di Lucca per creare degli eventi all’interno dell’applicazione. Ciò che Lone Wolf AR vuole fare è riproporre l’interattività tipica dei librigame ma attraverso la tecnologia moderna, per avvicinare nuovi fan e dare a quelli storici una nuova opportunità per intraprendere una nuova avventura nel loro mondo fantasy preferito.

Abbiamo avuto modo di provare l’applicazione, purtroppo funestata dal tipico maltempo che accompagna le giornate del Lucca Comics, ma con la possibilità di avviare comunque un paio di combattimenti. Arrivando nei punti di interesse compariranno su schermo i nemici da affrontare che potranno essere anche aggirati, così da colpire da dei punti più favorevoli. Nel caso del tiro con l’arco bisogna premere sul touchscreen del telefono per scoccare le frecce, muovendosi tra un tiro e l’altro per evitare i contrattacchi dei nemici. Per gli scontri con la spada lo swipe corrisponde ai fendenti, ma in questo caso si può alzare lo scudo per parare i colpi.

Va fatta una premessa importante, ovvero che nonostante la presentazione a Lucca Comics & Games 2018 siamo di fronte ad una versione ancora molto acerba del titolo. Tuttavia anche la prova sommaria di Lone Wolf AR ci ha dato soddisfazione, perché mostra delle potenzialità interessanti. Innanzitutto il gioco funziona già molto bene in termini di fluidità, perché è specificatamente pensato per essere giocato su smartphone con una mano sola, ma è dotato di un livello di dettaglio grafico nei confronti dei nemici che è sorprendente per una produzione mobile.

Parlando con lo sviluppatore abbiamo poi scoperto che ci sono tanti piani in mente. Multiplayer, possibilità di avviare una sessione multigiocatore con un alleato al proprio fianco per intraprendere le missioni, anche se nei piani ideali c’è la volontà di creare un multiplayer online che coinvolga tutti i giocatori. Un progetto ambizioso, che da febbraio approderà su Kickstarter, e su cui potremo sapere di più solo da quel momento