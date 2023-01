Logitech G915 Lightspeed TKL, ottima tastiera gaming, al prezzo più basso di sempre! -45%

State cercando una nuova tastiera gaming di qualità per la vostra postazione? Oggi abbiamo l’offerta per voi! Infatti, il noto portale e-commerce Amazon offre la possibilità di avere l’ottima tastiera gaming Logitech G915 Lightspeed TKL a un prezzo davvero imperdibile!

La tastiera meccanica RGB wireless Logitech G915 Lightspeed TKL ripropone le stesse tecnologie della G915, ma in un formato più compatto e senza tastierino numerico. Dotata di switch meccanici di basso profilo, la tastiera meccanica RGB wireless Logitech G915 Lightspeed TKL vanta un design ultra-sottile che offre prestazioni superiori, oltre 40 ore di autonomia e la tecnologia LIGHTSPEED, oltre a LIGHTSYNC RGB. Inoltre, sul retro presenta anche uno spazio apposito per riporre la chiavetta wireless.

La tecnologia LIGHTSPEED consente alla tastiera una connessione senza fili molto veloce, con tempi di risposta di 1ms, pur mantenendo un’autonomia di 135 giorni di gioco (giocando 8 ore al giorno). La tastiera è dotata di switch GL a basso profilo, più bassi dei tasti tradizionali ma con prestazioni superiori del 25%, per un maggiore comfort. Viene proposta in diverse varianti: la Linear ha una pressione più leggera, la Tactile è pensata per i gamer che vogliono sentire bene la pressione e il feedback, mentre la Clicky è ideale per chi fa molte digitazioni (e vuole infastidire le altre persone nella stanza!). In questo caso, la versione attualmente in offerta è quella Tactile.

Solitamente, la tastiera gaming Logitech G915 Lightspeed TKL viene proposta a 269€, ma oggi potete portarvela a casa a soli 149,16€, con uno sconto del 45%, pari a un risparmio reale di quasi 120€. Si tratta di un’occasione davvero da non lasciarsi scappare per avere un’ottima tastiera gaming a prezzo scontato!

