Logitech G915 Lightspeed: sconto del 47% su una delle migliori tastiere gaming wireless

Non perdete l’occasione di portare la vostra esperienza di gioco a un livello superiore! Per un periodo limitato, Amazon offre uno sconto imperdibile del 47% sulla tastiera gaming Logitech G915 Lightspeed. Grazie alla sua straordinaria combinazione di prestazioni, estetica e funzionalità, questa tastiera è un vero e proprio must-have per tutti coloro che desiderano giocare al massimo livello su PC.

Approfittate dello sconto straordinario sulla tastiera gaming Logitech G915 Lightspeed, che oggi potete portarvi a casa a soli 152€, rispetto agli usuali 289€ di listino, con un risparmio reale di 137€.

La tastiera gaming Logitech G915 Lightspeed, dotata della tecnologia wireless LIGHTSPEED, garantisce una velocità di risposta ultra-rapida grazie alla frequenza di aggiornamento di 1 ms. Il sistema di illuminazione LIGHTSYNC RGB permette di personalizzare l’illuminazione della tastiera in base ai contenuti di gioco e intrattenimento, sincronizzando ogni tasto con oltre 16,8 milioni di colori attraverso il software Logitech G HUB.

La tastiera gaming Logitech G915 Lightspeed è dotata di switch meccanici a profilo ribassato, che offrono la stessa velocità, accuratezza e prestazioni degli switch meccanici tradizionali, pur essendo alti la metà. Realizzata in lega di alluminio AL-MG di alta qualità, la tastiera gaming Logitech G915 Lightspeed è elegante e robusta. Il design sottile, ma resistente, è ideale per resistere all’usura del tempo e all’utilizzo intenso tipico dei gamer.

