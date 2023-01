Logitech G910 Orion Spectrum, ottima tastiera gaming, ora in forte sconto! -56%

La Logitech G910 Orion Spectrum è una delle migliori tastiere gaming sul mercato e se siete alla ricerca di una nuova tastiera di qualità, allora questa è l’offerta che fa per voi. Con la sua offerta attuale, Amazon mette a disposizione questa tastiera a un prezzo molto vantaggioso rispetto al suo valore di mercato.

La Logitech G910 Orion Spectrum è una tastiera gaming RGB di alta qualità che offre un’esperienza di gioco confortevole e veloce. Grazie agli interruttori meccanici Romer-G, la tastiera reagisce fino al 25% più rapidamente rispetto ad altre tastiere e presenta numerose opzioni di personalizzazione. La tastiera Logitech G910 Orion Spectrum dispone di nove tasti G personalizzabili per l’accesso a comandi e macro importanti. Con Arx Control e un dock per smartphone, è possibile tenere traccia dei dati di gioco e controllare dispositivi iOS e Android mentre si gioca.

La tastiera gaming Logitech G910 Orion Spectrum include anche un comodo poggiapolsi e una disposizione dei tasti ottimale per il comfort e la precisione durante il gioco. Inoltre, è presente una serie di controlli multimediali dedicati per la gestione di musica e video. I giocatori possono scegliere tra 16 milioni di colori per personalizzare l’illuminazione dei tasti e ogni pulsante è illuminato in modo uniforme per una maggiore visibilità anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Solitamente, la tastiera gaming Logitech G910 Orion Spectrum viene proposto a 208,99€, ma oggi potete portarvelo a casa a soli 92,59€, con uno sconto del 56% e un risparmio reale di 116,4€. Si tratta di un’occasione imperdibile per avere un’ottima tastiera gaming a prezzo scontato!

