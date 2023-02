Logitech G432, ottime cuffie gaming 7.1, a un prezzo bomba! 45% di sconto!

Segnaliamo ai nostri lettori che, presso il noto portale e-commerce MediaWorld, è attiva un’offerta eccezionale che permette di portarsi a casa le cuffie gaming Logitech G432 a un prezzo davvero imperdibile!

Come ogni giorno, MediaWorld propone tantissime promozioni che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare sui prezzi d’occasione più imperdibili tra quelli che stanno vendendo proposti.

Dotate di driver da 50mm, le cuffie gaming Logitech G432 garantiscono un suono cristallino e una perfetta immersione all’interno dei mondi virtuali, nonché un’esperienza audio impeccabile durante la visione di film e serie TV.

La qualità sonora è garantita dal supporto alla tecnologia audio surround DTS Headphone:X 2.0, che vi consentirà di percepire tutto ciò che accade intorno a voi, dalle mosse dei nemici alle indicazioni per le abilità speciali.

Oltre alla qualità audio, le cuffie gaming Logitech G432 garantiscono anche il massimo comfort. Grazie ai copriorecchie e alla fascia per la testa in similpelle deluxe, la pressione sulle orecchie verrà ridotta al minimo, permettendovi di utilizzare le cuffie per ore senza alcun fastidio.

Le cuffie gaming Logitech G432 sono dotate di un microfono da 6mm, che vi permetterà di comunicare in modo chiaro con i vostri compagni di squadra durante le sessioni di gioco online. Inoltre, con il braccio flip-to-mute, potrete disattivare il microfono in modo istantaneo quando non volete essere ascoltati.

Potete portarvi a casa le cuffie gaming Logitech G432 a soli 49,49€, rispetto agli usuali 89,99€ di listino, con uno sconto del 45% e un risparmio reale di 40,5€. Si tratta di un’ottima occasione per acquistare delle ottime cuffie gaming a un prezzo super!

