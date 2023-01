Lo sviluppatore di No Man’s Sky rende gratuito il suo primo gioco

Hello Games, lo sviluppatore britannico responsabile di aver rilasciato l’ormai celebre No Man’s Sky, ha annunciato che la sua prima pubblicazione, un titolo di corse acrobatiche del 2010 chiamato Joe Danger, è ora disponibile gratuitamente come gioco per browser.

Il titolo sci-fi (che trovate anche su Amazon) è divenuto col tempo sempre più grande e contenutisticamente imponente, sebbene la compagnia non ha dimenticato il suo passato.

Sebbene quindi lo studio sia conosciuto per il suo titolo spaziale del 2016, passato alla storia come uno dei lanci più disastrosi del settore ma da allora notevolmente migliorato, il team guidato da Sean Murray era entrato nel settore diverso tempo prima.

Come riportato anche da Game Rant, il regalo di oggi è un titolo che non mancherà di incuriosire una gran fetta d’utenza.

La storia della caduta e della successiva ascesa di Hello Games è ormai ben documentata, sebbene prima di tutto questo c’è stato il clamore di titolo decisamente meno ambizioso, ossia Joe Danger.

In un post su Twitter di Murray, Hello Games ha rilanciato la sua prima opera come browser game che i fan possono giocare gratuitamente a questo indirizzo.

Joe Danger, per chi non lo sapesse, è un gioco molto diverso da No Man’s Sky in termini di gameplay e grafica. Uscito originariamente nel 2010, i giocatori assumono il ruolo del protagonista Joe, uno stuntman che deve affrontare una serie di prove, tramite corse o livelli a scorrimento laterale, per sconfiggere i suoi nemici.

Last January we launched Joe Danger on iOS Now Joe Danger is playable in your browser for FREE Joe Danger Touch and Infinity in full with improved visuals, on Mac/PC/Chrome/Linux, dynamic resolution, mouse and keyboard support. Play it here!https://t.co/v6nV4qEMvI pic.twitter.com/2azlwZEHnH — Sean Murray (@NoMansSky) January 6, 2023

Nel 2012 è stato pubblicato un seguito, Joe Danger 2: The Movie, mentre nel 2014 è uscito un titolo per iOS chiamato Joe Danger Infinity.

È chiaro che lo sviluppatore non vuole che i suoi sforzi iniziali vadano persi nel tempo: non solo il gioco può essere giocato gratuitamente via browser, ma lo scorso anno Hello Games ha rimasterizzato Joe Danger e Infinity, entrambi resi disponibili sull’App Store.

