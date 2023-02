Live a Live, cult degli anni ’90 simile a Octopath Traveler, ora a prezzo scontato!

Se siete alla ricerca di un gioco di ruolo diverso dal solito, che vi sorprenderà con storie originali e coinvolgenti, Live A Live è sicuramente quello che fa per voi! Inoltre, attualmente il noto portale e-commerce Amazon offre la possibilità di avere la versione Nintendo Switch del gioco a un prezzo assolutamente da non lasciarsi sfuggire!

Live A Live è uscito originariamente per Super Nintendo tanti anni fa, ma mai arrivato in Europa. La particolarità di Live A Live è che, anziché raccontare una sola storia, presenta sette storie completamente differenti (ricordando, da questo punto vista, il recente Octopath Traveler II), ambientate in altrettante epoche, a cavallo tra verosimiglianza storica e fantasia. Ogni storia ha un protagonista diverso e una trama ben definita, che si intreccia con quelle degli altri personaggi in modo intelligente e sorprendente.

Le tematiche trattate, il registro dei dialoghi e il tono generale cambiano notevolmente da una storia all’altra, restituendo l’idea di un prodotto sperimentale, diverso dal solito. In questo senso, Live A Live prova, con grande coraggio, a distanziarsi dai mostri sacri che hanno segnato la storia dei giochi di ruolo di matrice giapponese.

Grazie alle offerte di Amazon, potete portarvi a casa Live a Live per Nintendo Switch a soli 44,05€, rispetto ai consueti 49,99€ di listino, con uno sconto del 12%. Si tratta di un’occasione imperdibile per avere un ottimo titolo a un prezzo eccellente!

