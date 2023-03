Little Nightmares, gli sviluppatori annunciano il loro nuovo e misterioso progetto

Tarsier Studios, lo sviluppatore responsabile dell’amato franchise di Little Nightmares, ha svelato il suo nuovo progetto con un’immagine davvero misteriosa apparsa sul loro profilo Twitter ufficiale.

I due capitoli di Little Nightmares, che trovate anche su Amazon in numerose offerte a tema, hanno sicuramente lasciato il segno, ragion per cui questo nuovo annuncio ha fatto sicuramente drizzare le antenne dei fan.

Nella nostra recensione del secondo capitolo, vi abbiamo del resto spiegato che «Tarsier Studios dà una forma ben definita alla sua IP e ne evolve alcune meccaniche, presentando temi non subito di facile lettura, ma certamente più maturi e delicati.»

Ora, come riportato anche da PSU, è quindi arrivato il momento di iniziare a fantasticare circa il tema principale del nuovo progetto, il quale appare essere già abbastanza oscuro come piace a noi.

Lo sviluppatore ha mantenuto il massimo riserbo sul suo nuovo progetto sin dall’uscita di Little Nightmares 2, anche se a febbraio 2021 il boss di Embracer Group, Lars Wingefors, aveva chiarito che Tarsier Studios si sarebbe concentrato su nuove IP.

È interessante notare che l’anno scorso una importante fuga di notizie da parte di Bandai Namco suggeriva che Little Nightmares 3 fosse in arrivo, anche se l’idea potrebbe essere stata accantonata.

Poco sotto, trovate il tweet rilasciato dagli sviluppatori appena una manciata di ore fa, con la frase «Un nuovo mondo. Enfasi sul nuovo».

New world. Emphasis on new. pic.twitter.com/mfEiFetxsf — Tarsier Studios (@TarsierStudios) March 22, 2023

Little Nightmares 2 è stato pubblicato nel febbraio 2021 per PS4, PS5, PC, Nintendo Switch, Xbox One e Xbox Series X|S, quindi i tempi per un nuovo progetto sono abbastanza maturi. Vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più, ovviamente.

Se vi va, date un’occhiata anche alla nostra recensione classica del primissimo Little Nightmares, nella quale vi abbiamo raccontato che «la sua unicità va necessariamente premiata e va sottolineata, nonostante si presenti a una platea di videogiocatori che, quasi sicuramente, non apprezzerà l’inanellarsi di enigmi all’interno del resort.»