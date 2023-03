LG OLED 4K da 48″, ottima smart TV anche per il gaming, oggi a meno di 800 euro! Vero affare!

La nota catena Mediaworld, conosciuta per il suo vasto assortimento di elettronica di consumo, propone ancora oggi, lunedì 6 marzo 2023, le sue offerte del giorno con la promozione “Solo per oggi Mediaworld“.

Come sempre, abbiamo fatto una ricerca accurata per selezionare le offerte più interessanti per voi, lettori, così da garantirvi di acquistare i prodotti di qualità migliore ai prezzi più vantaggiosi. Questa promozione giornaliera offre l’opportunità di acquistare prodotti di alta gamma scontati, rappresentando quindi un’ottima occasione per effettuare un acquisto importante o risparmiare su quello già pianificato in precedenza.

Tra i prodotti in offerta oggi, spicca la smart TV LG OLED48A16LA, che potete acquistare a soli 799,99€ invece dei soliti 1.329,99€ di listino, risparmiando ben 230€, pari a uno sconto del 39,84%.

LG OLED48A16LA è una smart TV incredibile con un fantastico schermo OLED da 48 pollici che possiede oltre 8 milioni di pixel auto-illuminanti che rendono i neri perfetti e i colori brillanti. La sua qualità audiovisiva è senza dubbio tra le migliori, grazie al processore α9 di quarta generazione con Intelligenza Artificiale che si occupa di tutto. La fedeltà cromatica di questa TV è stata certificata da Intertek, un’agenzia globale specializzata in test e certificazioni, il che significa che i colori che vedrai sullo schermo saranno identici a quelli originali.

Se siete appassionati di cinema, LG OLED48A16LA è la TV che fa per voi. Grazie alle tecnologie True Cinema Experience con Dolby Vision IQ, Dolby Atmos e Filmmaker Mode, potrete godervi un’esperienza audio e video immersiva e quasiasi tipo di contenuto come se foste al cinema.

Inoltre, LG OLED48A16LA offre una grande varietà di funzionalità smart, tra cui l’accesso a Netflix, YouTube e Amazon Prime Video direttamente dal telecomando. Con la sua connessione Wi-Fi integrata, potrete accedere facilmente a tutti i vostri contenuti preferiti in streaming, senza bisogno di altri dispositivi.

Infine, la smart TV LG OLED48A16LA è anche un’ottima scelta per i videogiocatori, grazie alla sua bassa latenza e alla sua compatibilità con le tecnologie NVIDIA G-Sync e AMD FreeSync, che garantiscono una visione fluida e senza scatti.

