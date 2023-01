Lenovo Legion 5 Pro con RTX 3070: 300€ di sconto per questo ottimo notebook gaming

Stavate pensando di acquistare un nuovo notebook gaming? Oggi abbiamo l’offerta che fa per voi! Infatti, attualmente il noto portale e-commerce Amazon offre la possibilità di avere il potente notebook gaming Lenovo Legion 5 Pro a un prezzo assolutamente da non lasciarsi sfuggire!

Il notebook gaming Lenovo Legion 5 Pro è un dispositivo potente e completo, ideale per i giocatori più esigenti. Equipaggiato con un processore Intel Core i7-12700H, 16 GB di RAM DDR5, una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3070 con 8 GB di VRAM e 512 GB storage veloce in formato SSD, il Lenovo Legion 5 Pro è in grado di gestire i titoli più moderni e impegnativi con facilità.

Il display IPS da 16 pollici a risoluzione WQXGA (2.560×1.600 pixel) del notebook gaming Lenovo Legion 5 Pro offre un’esperienza visiva nitida e dettagliata, con una frequenza di aggiornamento di 165 Hz per una fluidità di gioco senza paragoni.

Inoltre, con il software Legion Game Center, potrete gestire e ottimizzare le impostazioni del vostro gioco in modo semplice e veloce, mentre la compatibilità con i software di gaming popolari come Steam e Discord vi permette di accedere facilmente alle funzioni di chat vocale e di community.

Solitamente, il notebook gaming Lenovo Legion 5 Pro viene proposto a 2.299€, ma oggi potete portarvelo a casa a soli 1.999€, con uno sconto del 13% e un risparmio reale di 300€. Si tratta di un’occasione davvero eccezionale per avere un ottimo notebook gaming a prezzo scontato.

