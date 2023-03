Lenovo IdeaCenter Gaming 5, desktop compatto con RTX 3060 Ti, ora con uno sconto di 400 euro

Avete voglia di un desktop gaming potente, ma compatto, per godervi al meglio i vostri videogiochi preferiti senza spendere un patrimonio? Abbiamo una buona notizia per voi! Il famoso sito di e-commerce MediaWorld ha appena lanciato un’offerta imperdibile che vi permetterà di mettere le mani sul desktop Lenovo IdeaCenter Gaming 5 ad un prezzo vantaggioso.

Il fulcro del desktop Lenovo Ideacenter Gaming 5 è rappresentato dal processore Intel Core i5, che garantisce prestazioni di alto livello. Inoltre, la scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti da 8 GB di GDDR6 consente di gestire giochi ad alta risoluzione e di supportare gli effetti di Ray Tracing in tempo reale.

Il desktop Lenovo Ideacenter Gaming 5 è dotato di 16 GB di RAM DDR4 e di uno spazio di archiviazione di 1 TB su un’unità SSD, che garantisce un accesso veloce ai dati. Grazie alla scheda di rete Wi-Fi 6, è possibile usufruire di una connettività stabile e performante per giocare online senza interruzioni.

Inoltre, il desktop Lenovo Ideacenter Gaming 5 offre una vasta gamma di porte, tra cui USB 3.2, USB 2.0, USB-C, HDMI e DisplayPort, oltre ad una porta Ethernet per una connessione a banda larga affidabile. Il sistema di raffreddamento garantisce inoltre un controllo della temperatura del sistema durante le sessioni di gioco più intense.

In genere, il desktop Lenovo IdeaCenter Gaming 5 è proposto a un prezzo di 1.399€, ma oggi è possibile acquistarlo con uno sconto del 23,52% a soli 1.699,99€, per un risparmio effettivo di 400€.

Da MediaWorld potrete trovare un’ampia varietà di prodotti a prezzi scontati, non solo il desktop Lenovo IdeaCenter Gaming 5. Vi invitiamo a consultare il catalogo completo sul sito, dove potrete scoprire una vasta gamma di articoli a prezzi convenienti seguendo il link sottostante.

Inoltre, vorremmo ricordarvi che quotidianamente segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, aggiornando regolarmente la nostra area del sito dedicata alle offerte. Vi consigliamo di visitarla spesso per non perdere l’occasione di acquistare i vostri prodotti preferiti a prezzi vantaggiosi!