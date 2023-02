LEGO The Last of Us prende vita, di nuovo, ed è bellissimo

The Last of Us è un gioco che non hai spesso di appassionare, specie in questi giorni, sebbene un fan ha da poco deciso di omaggiarlo ancora una volta trasformandolo in una creazione a tema LEGO davvero unica.

Il primo episodio del franchise (che trovate nel remake PS5 su Amazon) è infatti entrato nella storia, al punto da diventare di recente anche una serie TV.

Come vi abbiamo reso noto nelle scorse settimane, un appassionato di TLOU ha deciso di ricreare Joel ed Ellie a mattoncini, con la coppia di protagonisti resa in maniera sensazionale.

Non contento, BrickPanda82 (questo il nome del content creator sui social) ha continuato per la sua strada, dando vita a nuove immagini realmente sorprendenti.

L’autore ha dato vita a vari momenti visti nel primo The Last of Us e non solo, ricreando il tutto alla perfezione grazie all’ausilio dei mattoncini LEGO.

L’incontro con il Clicker, la corsa a cavallo con Tommy (e con la neve d’inverno), le lezioni di chitarra davanti al falò e persino un’immagine che mette fianco a fianco il passato di Joel con Sarah e il presente con Ellie.

Poco sotto, alcune delle immagini pubblicate da BrickPanda82 grazie al sapiente uso delle sue minifigure.

Ovviamente, al momento in cui scriviamo non è previsto alcun LEGO The Last of Us, né come set a mattoncini ne tantomeno come videogioco.

Restando in tema, alcune settimane fa un fan ha dato via a LEGO God of War Ragnarok, da poco giocabile in forma assolutamente gratuita, portando Kratos e Atreus su PC, ma a mattoncini.

Ma non è tutto: forse ricorderete anche LEGO Fallout, altro progetto realmente sorprendente sviluppato dallo YouTuber e game-maker ThrillDaWill.

Infine, un sondaggio di marketing targato LEGO suggerisce che l’azienda potrebbe essere al lavoro su un set di Zelda dedicato al Grande Albero Deku.