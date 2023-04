LEGO Sonic si espande e i nuovi set sono pronti per i vostri portafogli

Un po’ lo si poteva prevedere ma ora è ufficiale: SEGA ha lanciato dei nuovi set LEGO Sonic con nuovi personaggi, scenari e meccanismi di vario tipo.

Dopo l’esperimento di un anno fa, che trovate sempre su Amazon, LEGO e il porcospino più veloce del mondo (o almeno dei videogiochi) tornano ad allearsi.

L’annuncio del primo set era già una sorpresa di per sé perché, sebbene Sonic non abbia mai perso troppa fama, era difficile immaginarsi un set LEGO.

Con questi nuovi set, quindi, LEGO Sonic si prepara a seguire la scia di LEGO Super Mario che, nel frattempo, ha avuto una marea di nuovi set a mattoncini.

Anche perché, come potete vedere dall’esilarante trailer qui sopra, non è che esca esattamente un solo set LEGO Sonic the Hedgehog.

SEGA e LEGO hanno rivelato quattro nuovi set, tutti disponibili tra pochi mesi.

Precisamente quattro nuovi set: L’isola del soccorso animale di Amy, Sfida della sfera di velocità di Sonic, Laboratorio di Tails e Aereo Tornado e Sfida del Giro della morte nella Green Hill Zone di Sonic. Tutti questi set saranno disponibili a partire dal 1 agosto 2023.

Ecco i dettagli dei set:

LEGO Sonic the Hedgehog Sfida della sfera di velocità di Sonic (76990) • Età: 7+

• Pezzi: 292

• Misure: la Speed Sphere misura oltre 4 cm in altezza, 14 cm in larghezza e 5 cm in profondità

• Inclusi 3 personaggi e accessori: il set comprende Sonic the Hedgehog, l’iconico Moto bug Badnik, l’amico di Sonic Flicky e molti accessori per permettere il gioco di ruolo.

• Prezzo: 29.99 €

LEGO Sonic the Hedgehog Laboratorio di Tails e Aereo Tornado (76991) • Età: 6+

• Pezzi: 376

• Misure: il laboratorio misura oltre 9 cm in altezza, 12 cm in larghezza e 9 cm in profondità

• Inclusi 4 personaggi e accessori: questo set di azione comprende i personaggi di Sonic, Tails, Clucky, Buzz Bomber e molti accessori per il gioco di ruolo.

• Prezzo: 42.99 €

LEGO Sonic the Hedgehog L’isola del soccorso animale di Amy (76992) • Età: 7+

• Pezzi: 388

• Misure: l’isola misura oltre 12 cm in altezza, 24 cm in larghezza e 17 cm in profondità

• Inclusi 6 personaggi e accessori: il set comprende i personaggi di Amy, Tails, Crabmeat, Picky, Pocky e Flicky, più gli accessori per il gioco di ruolo.

• Prezzo: 52.99 €

LEGO Sonic the Hedgehog Sfida del Giro della morte nella Green Hill Zone di Sonic (76994) • Età: 8+

• Pezzi: 802

• Misure: oltre 21 cm in altezza, 37 cm in larghezza e 19 cm in profondità

• Inclusi 9 personaggi e accessori: il set comprende Sonic, Amy, Flicky, Becky, Pocky, Pecky, Dr. Eggman, oltre a Badniks Chopper e Newtron e molti accessori per il gioco di ruolo.

• Prezzo: 104.99 €

Tutti i nuovi set LEGO Sonic saranno acquistabili ovviamente sia online sullo store ufficiale, sia tramite tutti i rivenditori digitali e fisici.

Mentre Sonic, in generale, continua ad espandersi in tanti modi come con la serie spin-off legata a Knuckles, che è già in produzione.

Parlando di LEGO, invece, è stato annunciato un nuovo racing game che promette molto bene.