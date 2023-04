Legacy of Kain, il prossimo gioco della serie esisterebbe, e presto qualcuno potrebbe giocarci

Crystal Dynamics ha da tempo ripreso il controllo della saga di Legacy of Kain, dopo il passaggio a Embracer Group, cosa questa che lascia ben sperare per il futuro.

Da anni i fan sperano che la saga possa finalmente ritornare (anche se per i nostalgici c’è sempre Amazon), sebbene al momento non vi sia ancora un annuncio ufficiale al riguardo.

Alcune settimane fa Embracer e Crystal Dynamics hanno lanciato un sondaggio che chiedeva ai fan di esprimersi proprio in merito alla loro esperienza con Legacy of Kain e più in generale coi giochi sui vampiri.

Dopo che l’affluenza di utenti sembra aver dato i risultati sperati, con grande soddisfazione da parte del team di sviluppo, arrivano ora altre buone notizie: il prossimo gioco della serie potrebbe infatti essere testato in segreto il prossimo mese di maggio.

Come riportato anche da GameSpot, Crystal Dynamics si sta preparando a tenere un playtest segreto per uno dei suoi prossimi progetti, a maggio.

Alcuni fan ipotizzano che lo sviluppatore di Tomb Raider inviterà alcuni giocatori selezionati a provare il nuovo gioco della saga di Legacy of Kain.

Crystal Dynamics non ha menzionato quale gioco sarà provato su invito: «Posso confermare che l’invito è autentico e proviene da noi», ha detto un rappresentante dello studio a PCGamesN, «Ma non posso dare alcuna informazione su cosa verrà testato».

I giocatori che hanno completato un recente sondaggio su Legacy of Kain hanno ricevuto una mail da Crystal Dynamics per i playtest. «Crystal Dynamics ospiterà dei playtest per un nuovo gioco dal 3 al 12 maggio», si legge nell’invito.

«I playtest saranno in remoto, quindi potrete partecipare da casa purché abbiate un PC o un Mac, una webcam, un microfono e l’applicazione Microsoft Teams installata».

Secondo lo studio, nell’ottobre dello scorso anno oltre 100mila persone hanno completato il sondaggio su LoK, segnalando di aver ascoltato i fan «a voce forte e chiara» sul loro desiderio di vedere il ritorno del franchise.

L’ultimo vero capitolo della serie, Defiance, è uscito 20 anni fa, nel 2003, e da allora la serie è rimasta inattiva mentre Crystal Dynamics lavorava ad altri progetti. Staremo a vedere se finalmente è la volta buona per l’attesissimo ritorno di Raziel e Kain.

Mesi fa, altri indizi piuttosto lampanti avevano suggerito un possibile ritorno di Legacy of Kain ed era apparso chiaro che l’amore dei fan non si è mai spento del tutto: pensate infatti alla gioia con cui era stato del resto accolto il ritorno di Soul Reaver su GOG.