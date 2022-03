Le splendide cuffie Logitech G Pro X di League Of Legends tornano in sconto su Amazon! -48%

Come ogni weekend non mancano le offerte del rivenditore Amazon, che vi propone dei tagli di prezzo su una selezione di prodotti davvero molto varia. Oggi, vogliamo segnalarvi che è stato lanciato anche uno sconto molto interessante relativo alle cuffie gaming Logitech G PRO X di League Of Legends, che vi consente di risparmiare considerevolmente sul loro acquisto.

Come vi dicevamo poc’anzi, tra i vari prodotti oggi a prezzo scontato vi segnaliamo in modo particolare le cuffie gaming Logitech G PRO X di League Of Legends, che attualmente potete portarvi a casa a soli 69,99€, rispetto agli usuali 134,99€ di listino, per un risparmio reale di 65€.

Le cuffie gaming Logitech G PRO X offrono una qualità audio di alto livello, grazie ai loro driver PRO-G da 50mm con una struttura ibrida in mesh che assicurano un suono nitido e preciso. Questa versione delle cuffie gaming Logitech G PRO X è dedicata al popolare League Of Legends, con finiture e una combinazione colori esclusiva.

Le cuffie gaming Logitech G PRO X sono equipaggiate con un ottimo microfono BLUE VO!CE da 6 mm in grado di farvi parlare in modo chiaro ai vostri amici e compagni di squadra grazie alla riduzione dei rumori, la compressione e altro ancora.

Le cuffie gaming Logitech G PRO X presentano un telaio robusto ed un imbottitura confortevole con isolamento acustico così da essere non solo comode da indossare, ma anche durevoli nel tempo.

