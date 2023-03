Le sale giochi non sono morte, in Giappone ne arriva una nuovissima

Le sale giochi sono il simbolo della storia dei videogiochi e, dopo la chiusura delle sale di SEGA, sarà Bandai Namco a rinnovare la tradizione.

Luoghi d’altri tempi che è ancora possibile vedere in titoli come la serie Yakuza (che trovate su Amazon) e che, soprattutto in Occidente, sono sempre più un retaggio del passato.

Nonostante siano continuate ad arrivare anche le nuove uscite in sala giochi, come Guilty Gear Strive che è arrivato anche in versione arcade.

Ma c’è chi non vuole abbandonare quel sentimento passato relativo alle giornate in sala giochi, e sta rivitalizzando gli arcade in Giappone.

L’ultimo baluardo delle sale giochi di una volta è stata SEGA, con i suoi storici palazzi ad Akihabara che hanno rappresentato l’emblema degli arcade.

L’azienda li ha chiusi un anno fa per cederne la proprietà a GiGo, che le ha trasformate più in sale slot che videogiochi. Ma ora Bandai Namco torna alla carica, aprendo un palazzo nuovo di zecca che ospiterà delle sale dedicate ai videogiochi.

Come ha riportato inizialmente SoraNews24, il publisher nipponico si è fatto avanti per riacquisire lo stabile di GiGo ed aprire la sua prima sala giochi dedicata chiamata Namco Akihabara.

Si troverà all’interno dell’Ichigo Akihabara Ekimae Building, proprio di fronte all’angolo sud-ovest della stazione JR di Akihabara, e diventerà una delle nuove sale giochi del quartiere. Per rendere economicamente sostenibile la struttura ci saranno altre attività, oltre alle sale giochi con titoli di Bandai Namco come Tekken 7 o Mario Kart Arcade.

Namco Akihabara offrirà una varietà di opzioni di intrattenimento orientate agli otaku, sfruttando la fusione di Namco con Bandai per il divertimento sia lato gaming che lato anime. Ci saranno eventi per i fan e promozioni per giochi popolari, con i sei piani di Namco Akihabara che avranno giochi di ogni tipo e anche i classici gashapon con prodotti Bandai, Banpresto e Bandai Spirits, e tanto altro.

Un piccolo ritorno al passato, quindi, per un tipo di intrattenimento che rischiava di essere solo un easter egg di giochi come Persona 5 Royal (da godere anche su Switch ora).