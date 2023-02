Layers of Fears, l’horror in Unreal Engine 5 cambia nome: svelato il mese di uscita nel nuovo trailer

Layers of Fears cambia ufficialmente nome ed ha un mese di uscita: a darne l’annuncio è stata proprio Bloober Team, grazie a un nuovo trailer rilasciato in occasione della IGN Fan Fest 2023.

Gli autori di The Medium (lo trovate su Amazon) e che si occuperanno anche dell’imminente remake di Silent Hill 2 hanno infatti svelato che il nuovo capitolo di Layers of Fear è ormai quasi pronto per il lancio, dato che uscirà il prossimo giugno 2023.

Tuttavia, il filmato mostrato durante l’evento, che vi riproponiamo qui in apertura, ha anche svelato una novità decisamente interessante: da adesso il nuovo horror in Unreal Engine 5 sarà conosciuto con un nuovo nome.

Invece di essere conosciuto come Layers of Fears, adesso Bloober Team ha deciso di modificare il titolo in… Layers of Fear, proprio come il primo capitolo della saga.

Una scelta che ha inevitabilmente incuriosito il pubblico, che si è domandato come mai fosse stata rimossa la «s» finale: il team di sviluppo ha giustificato la propria scelta sui social, spiegando il motivo dietro questo dietrofront improvviso.

By adding the "s" we wanted to emphasize that this game is based on the original games but also contains new storylines that bonds every thread from the series. However, we received feedback from our fans who loved the original name. And we've decided to get back to the roots

— Layers of Fear (@Layers_Of_Fears) February 18, 2023