Questo è un contenuto creato dalla community degli utenti del forum di SpazioGames.it e pertanto non è rappresentativo della testata giornalistica SpazioGames.it, né della sua redazione.

Sin da quando i visori virtuali si sono affacciati sul mercato, due generi sono sempre stati subito collegati all’utilizzo di tali dispositivi proprio perché perfetti per l’uso dei suddetti: gli FPS e gli horror. Ecco quindi che quando un nuovo titolo del genere si affaccia sul mercato attira subito l’attenzione.

In realtà Layers of Fear non è propriamente un gioco nuovo visto che nella sua versione ”normale” è stato lanciato per PC e console nel lontano 2016. Precisazione obbligatoria perché questa sarà anche una delle determinanti per il voto finale, come vedremo tra poco.

Il gioco ci proietterà in un maniero, nella veste di un artista famoso, un pittore per essere precisi, in evidente stato di instabilità mentale, con una moglie coinvolta in un incendio e gravemente deturpata, una figlia ed un’infestazione da ratti. Queste saranno tutte le informazioni che il gioco ci darà nei primi minuti di gioco, e senza sapere altro dovremo esplorare la villa alla ricerca di indizi oppure oggetti per svelare la storia che si nasconde dietro agli eventi apparentemente inspiegabili che ci troveremo ad affrontare.

Layers of Fear arriva su Virtual Reality: l'accoppiata sarà vincente?

Fondamentalmente Layers of Fear (VR) è un walking simulator, infatti l’esperienza sarà lineare con davvero poca libertà di movimento e l’assenza di veri e propri enigmi (al massimo si tratterà di trovare dei numeri neppure nascosti ed usarli nella stessa stanza), e con pochissima interattività limitata all’apertura di cassetti o ante (sinceramente sin troppo presenti e quasi sempre vuoti , quasi a voler semplicemente allungare la durata di gioco) e alla lettura di documenti. Insomma, il giocatore dovrà procedere di stanza in stanza alla ricerca dell’ennesimo oggetto interattivo, da leggere e/o ispezionare, o oggetto chiave che farà partire una breve narrazione degli eventi sino ovviamente ad arrivare al finale.

Ma alla fin fine, Layers of Fear, fa paura? La risposta non è semplice da dare, essendo la paura molto soggettiva. Il gioco pare chiaramente ispirato a P.T., la famosa demo del mai sviluppato gioco di Kojima, ma anche a tutti i film horror recenti e passati, infatti è evidente l’intenzione di far paura con frequenti jump scare, oggetti che si muovono, si sciolgono, cadono, stanze che cambiano forma, bambole che camminano, etc., insomma si fa ricorso a tutti i cliché dei film horror (spesso di serie B) accompagnati da un ottimo supporto sonoro che punta a tenere sempre alta la tensione del giocatore ed è proprio qui che purtroppo fallisce. Manca infatti una reale sensazione di pericolo per il giocatore, evidente dopo pochissimi minuti di gioco, che fa crollare tutto cio che è stato studiato a volte in maniera egregia, seppur non originale, per angosciare e spaventare il giocatore.

Ho giocato per circa 3-4h al gioco, che richiede, è bene precisarlo, l’uso dei Move per essere usufruito, pur non essendoci motivi plausibili per l’assenza dell’uso del semplice pad. Graficamente si attesta su livelli discreti con una villa ben costruita, con la presenza di lievi rallentamenti.

VOTO: 7