L’Attacco dei Giganti, il regista di IT dirigerà il live action!

Andy Muschietti regista del film dedicato al romanzo di Stephen King IT (e del relativo sequel previsto nei cinema nel corso del prossimo anno), dirigerà per Warner Bros. Pictures l’adattamento live action di Shingeki no Kjoyin, noto da noi come L’Attacco dei Giganti.

Ricordiamo che l’opera originale è un manga shōnen dalle tinte fosche scritto e disegnato dal mangaka Hajime Isayama, il quale narra di un mondo dove i superstiti della razza umana vivono all’interno di città circondate da enormi mura a causa della comparsa dei Giganti, temibili creature dalle fattezze simili all’uomo.

Il manga è stato tra i 13 prodotti a ricevere una nomination per il premio Manga Taishō nel 2011, oltre a vincere anche il Premio Kodansha per i manga nella categoria per ragazzi, inclusa una nomination alla sedicesima e alla diciottesima edizione del Premio culturale Osamu Tezuka.

Una serie televisiva anime, prodotta da Wit Studio in collaborazione con Production I.G, è andata in onda in due stagioni, con una terza iniziata nel 2018.

Stando a Variety, che ha pubblicato in anteprima la notizia, non vi è ancora nessuna conferma circa il cast che prenderà parte al film di Muschietti né la data di uscita nei cinema: vi terremo aggiornati nelle prossime settimane.

Fonte: Variety