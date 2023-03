L’assassinio di Sonic the Hedgehog è reale, ed è gratis, da ora

SEGA ha annunciato The Murder of Sonic the Hedgehog, una visual novel disponibile ora, in forma del tutto gratuita, per PC tramite Steam (e no, non è proprio un Pesce d’Aprile).

L’ultimo ritorno del riccio blu, che potete recuperare su Amazon, è stato un esperimento molto importante per SEGA e l’intero franchise, tanto che ora è il turno di questo omaggio gratis davvero divertente.

Il gioco si svolge nel giorno del compleanno di Amy, che organizza una festa con delitto per tutti i suoi amici a bordo del Mirage Express.

Il progetto è descritto come un «atto d’amore» da parte del team dei social media di Sonic, oltre che da «una serie di persone di incredibile talento che sono appassionate di Sonic quanto loro».

Ecco una panoramica del gioco, tramite la pagina Steam:

È il compleanno di Amy Rose, che organizza una festa con delitto sul Mirage Express! Quando Sonic the Hedgehog diventa la vittima del gioco, tutti partono per andare a fondo della questione. Tuttavia, c’è qualcosa di strano: si tratta davvero di un gioco innocente o c’è qualcosa di più sinistro in ballo? Unisciti al colorato cast della serie di Sonic the Hedgehog in una nuova entusiasmante avventura!

The Sonic Social team proudly presents: The Murder of Sonic the Hedgehog! A brand new Sonic game. Available right now. On Steam. For FREE! pic.twitter.com/qOsvdwCU2b — Sonic the Hedgehog (@sonic_hedgehog) March 31, 2023

Caratteristiche principali:

Volti nuovi e familiari – Interroga alcuni dei tuoi personaggi preferiti per capire cosa è successo a Sonic.

Vesti i panni di un nuovo personaggio che inizia il suo primo giorno di lavoro sul Mirage Express e incontra il gentile conducente che finalmente si ritira dal suo lungo lavoro con il treno!

Tutti a bordo! – Immergiti nei panorami e nei suoni del Mirage Express, con paesaggi e personaggi disegnati a mano.

Canon o Headcanon? – Sapete come si dice: tutto è canonico.

Restando in tema del riccio blu, avete letto che il controverso Sonic Frontiers sta vendendo molto bene ed ha raggiunto un nuovo record, nonostante tutti gli alti e bassi?

In effetti SEGA, aveva già dichiarato alcune settimane fa che il 2023 sarà un anno che Sonic vivrà da protagonista, e finora le vendite (e non solo) hanno dato ragione a questa previsione.