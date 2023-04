L’aspirante The Witcher mostra come Gesù sia sceso dalla croce per vendicarsi

Lo scorso anno è stata confermata la lavorazione di I, The Inquisitor, un action RPG dalle tinte dark fantasy davvero molto particolare e che sembra prendere elementi dalla saga di The Witcher.

L’avventura di Geralt di Rivia (che trovate su Amazon a prezzo davvero interessante) ha fatto scuola, visto che l’arrivo di giochi del genere stanno lì a dimostrarlo.

I, The Inquisitor si era mostrato a maggio 2022 in un primo trailer che metteva in mostra le qualità di un gioco promettente, sebbene lo sviluppo era lontano dalla conclusione.

Ora, dopo la conferma della finestra di lancio, il gioco si mostra nuovamente con un trailer della storia che mostra un dettaglio specifico della trama.

Come riportato anche da Gematsu, il nuovo action adventure sviluppato da The Dust e prodotto da Kalypso Media si mostra con uno story trailer davvero particolare.

Il video mostra di come Gesù sia sceso dalla croce per vendicarsi degli infedeli che lo hanno condannato a morte, dando così alla luce un vero e proprio impero.

I, The Inquisitor ci immergerà in un 1500 alternativo, in cui vestiremo i panni di Mordimer Madderdin, un inquisitore al servizio di Dio che porterà avanti la missione di scovare – e di conseguenza punire – gli eretici con metodi non propriamente “sacri”.

Ispirato ai romanzi di Jacek Piekara, il gioco è previsto per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC via Steam nel quarto trimestre del 2023.

Parlando del “vero” The Witcher, CD Projekt ha menzionato The Witcher 4, ma poi sembra aver cambiato idea. Questo gioco esiste oppure no? Il team di sviluppo sembra abbastanza confuso.

Del resto, le voci sembrano indirizzare il gioco nel Giappone Feudale, per quanto strano possa sembrare, stando alle ultime indiscrezioni sul progetto.

Nel frattempo presto sarà anche il momento di concentrarsi sull’espansione di Cyberpunk 2077, ossia Phantom Liberty, che tornerà ufficialmente a mostrarsi il prossimo giugno.