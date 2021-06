Questo è un contenuto creato dalla community degli utenti del forum di SpazioGames.it e pertanto non è rappresentativo della testata giornalistica SpazioGames.it, né della sua redazione.

Solitamente, quando leggo l’etichetta “Sci-Fi Noir”, come per magia, mi si drizzano le orecchie. Vuoi perché sono affezionato alle ambientazioni alla Blade Runner, vuoi perché i libri di Philip K. Dick con le loro atmosfere grottescamente futuristiche hanno sempre esercitato su di me un fascino magnetico, ma sta di fatto che fin da subito Lacuna – A Sci-Fi Noir Adventure (d’ora in avanti solo Lacuna) ha destato non poco la mia curiosità. Curiosità che, premetto, ha ripagato, perché di giochi come questo se ne vedono davvero pochi. Considerato poi che questa piccola perla indipendente rappresenta il debutto assoluto di DigiTales nel mondo videoludico, il tutto ha dell’impressionante. Meglio se entriamo nei dettagli.

Pianeta che vai, gente che trovi

Come molti sapranno, il genere della fantascienza non nasce per essere un passatempo leggero, non narra di mondi di fantasia infantile e i temi di cui tratta non sono astratti e fini a se stessi. La fantascienza è piuttosto uno strumento di introspezione e di osservazione del presente in grado di evidenziare problematiche sociali, culturali, politiche e tecnologiche estremamente attuali. Lacuna fa esattamente questo, e lo fa raccontandoci una realtà molto incerta dove movimenti religiosi e mega-corporazioni lottano fra loro per ottenere l’egemonia di un sistema solare, anche a scapito di moltissime vite innocenti.

Il nostro alter ego virtuale è Neil Conrad, un’agente della CDI incaricato di risolvere un caso di omicidio. La sua inchiesta svelerà ben presto l’esistenza di una ragnatela intricata di complotti e rivalità che, nel bene e nel male, lo costringeranno a vivere situazioni molto scomode e pericolose.

L’incipit di Lacuna è molto affascinante e la trama dopo pochi scenari prende subito quota, lanciandosi in un serrato susseguirsi di eventi in grado di dare un incalzante ritmo narrativo. Fin da subito, il giocatore è costretto a fare delle scelte molto scomode, soprattutto perché ciascuna di queste è in grado non solo di tirare in un modo o nell’altro i fili che compongono la trama del gioco, ma anche di influenzare lo stato d’animo del giocatore stesso.

Queste scelte, che modificheranno le story-line di tutti i personaggi del gioco, non sono evitabili in alcun modo: in Lacuna, infatti, esistono solo ed esclusivamente salvataggi automatici che si attivano alla chiusura di ogni dialogo, rendendo indelebile ogni nostra decisione. Si tratta di un escamotage estremamente efficace e ingegnoso che costringe non solo a fare scelte ponderate, ma anche a immedesimarsi completamente nel personaggio principale, vivendo in prima persona i suoi dubbi e le sue difficoltà.

Elementare, Conrad

Oltre ai dialoghi, Lacuna basa il proprio gameplay su un’interessante reinterpretazione dello stile punta-e-clicca che meglio si adatta al tema thriller e alle scene investigative. Premendo la Barra Spaziatrice, è possibile entrare in “modalità detective”: sullo schermo comparirà una lente d’ingrandimento che farà emergere indizi collegati alle indagini in corso in quel momento. Fortunatamente, Lacuna non porterà per mano il giocatore in una direzione prestabilita. Infatti, indizio dopo indizio, Neil Conrad avrà il suo bel da fare nel cercare il bandolo dei misteri che si ritroverà ad affrontare e più di una volta alla dura logica dovrà affiancare supposizioni e intuizioni.

Una volta raccolte prove e informazioni, tutto rimarrà memorizzato nel cellulare, un utile strumento che consente di analizzare dialoghi passati, e-mail, articoli di giornale e referti in modo da non lasciarsi scappare nemmeno un dettaglio.

Pixel-fi

Dal punto di vista grafico e artistico, Lacuna rappresenta un notevole esercizio di stile e abilità. La semplicità grafica rappresentata dalla pixel art nasconde una notevole qualità artistica che esprime e valorizza egregiamente l’immaginario estetico dell’ambientazione sci-fi. I designer di Lacuna non si sono risparmiati: le luci, i riflessi, il fumo, i dettagli più inaspettati trovano tutti una propria rappresentazione tanto semplice quanto efficace che non mancherà di lasciare piacevolmente colpiti gli osservatori più attenti ed esigenti.

La colonna sonora non è sicuramente l’aspetto che resta più impresso dopo aver giocato a questo titolo, ma nel complesso funziona e non ruba la scena a ciò che veramente traina il gioco, ossia i colpi di scena che compongono la trama.

VOTO: 9