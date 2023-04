La sceneggiatrice di Tomb Raider spera di vedere una maggiore diversità nel franchise

Tomb Raider è senza dubbio una delle serie più famose della storia dei videogiochi, grazie anche a una delle protagoniste più iconiche di sempre, ossia Lara Croft, tanto che i fan attendono con trepidazione un nuovo capitolo.

L'ultimo Shadow of the Tomb Raider non sarà il canto del cigno per il franchise, visto che il futuro della serie è piuttosto roseo.

Crystal Dynamics ha da tempo confermato ufficialmente di essere al lavoro su un nuovo Tomb Raider realizzato grazie al motore grafico di ultima generazione di Epic, ovvero l’Unreal Engine 5.

Ora, dopo la notizia che Amazon sta sviluppando una serie televisiva basata sulle avventure di Lara, la sceneggiatrice del reboot del 2013 spera di vedere una maggiore diversità nel franchise.

Come riportato anche da PlayStation Lifestyle, la scrittrice del reboot di Tomb Raider del 2013, Rhianna Pratchett, ha dichiarato che spera di vedere una maggiore diversità e rappresentanza nel franchise in futuro.

In un’intervista rilasciata a Eurogamer, Pratchett ha dichiarato che, pur non sapendo cosa stia facendo Crystal Dynamics al momento, ritiene che la serie avrà e dovrà avere una maggiore diversità e rappresentazione in futuro, esplorando «strade non così ben percorse».

«Un bravo scrittore vuole affrontare temi, sessualità e diversità in tutte le sue forme», ha spiegato Pratchett prima di chiarire che non sta parlando solo di orientamento sessuale, bensì anche la rappresentazione del background, delle abilità e dell’età.

«Spero che Crystal, o chiunque lavori al franchise, sia più diversificato nella rappresentazione in futuro», ha aggiunto Pratchett. «Penso che la IP possa avere un po’ di questo tipo di rappresentazione. Credo proprio che si andrà in quella direzione».

Pratchett ha anticipato che i fan «vedranno cose interessanti» nel franchise di Tomb Raider in futuro. Staremo a vedere cosa ne uscirà fuori. Nell’attesa, una fan italiana dei primi e storici capitoli a 32-bit ha deciso di offrire una chicca gratuita rivolta a tutti i nostalgici incalliti.

Ma non è tutto: la serie TV dedicata a Lara Croft e prodotta da Amazon punta ad essere un progetto davvero importante, ispirato addirittura all’universo condiviso Marvel.

Infine, alcune settimane fa l’insider che aeva anticipato con precisione l’annuncio della “morte” di Marvel’s Avengers, aveva parlato dello stato dei nuovi Perfect Dark e Tomb Raider.