La PSP da 20mila dollari è l’oggetto su cui non potrete mai mettere le mani

PSP, nota anche come PlayStation Portable, è sicuramente una console ancora amata da una legione di giocatori, sebbene ormai si parli di storia vecchia.

Mentre i giocatori sono ora in attesa del lancio di DualSense Edge, il controller di fascia più elevata e personalizzabile studiato per i giocatori più esigenti (potete richiedere un invito per l’acquisto su Amazon), la prima console portatile Sony è un piccolo, grande cult.

E se il supporto al catalogo PSP è stato interrotto mesi fa come da programma, è altrettanto vero che la piattaforma sembra avere ancora qualcosa da dire.

Come riportato su Games Radar, infatti, sembra infatti che qualcuno sia in possesso di una PSP davvero particolare (e unica), nonché realmente costosa.

La PSP che avete nel cassetto della vostra scrivania può arrivare a un massimo di 100 euro su siti di aste come eBay, ma Drake è qui per mostrarvi l’aspetto di una PSP da 20mila dollari.

Come avrete già intuito, la console del noto rapper ha l’aspetto di una normale PSP, tranne per il fatto che la custodia di plastica è stata sostituita da una in oro massiccio.

La PSP d’oro appare in primo piano nel nuovo video musicale Jumbotron Shit Poppin di Drake (lo trovate poco sotto, nel player dedicato), assieme a una serie di altri oggetti estremamente costosi.

Vanity Fair fa notare che molti di questi oggetti sono stati creati su misura da Jacob & Co, un gioielliere strettamente associato alla scena hip-hop per decenni.

Il leggendario produttore musicale Pharrell Williams ha recentemente venduto una serie di oggetti Jacob & Co attraverso il suo nuovo sito di aste online, Joopiter, tra cui, a quanto pare, proprio questa PSP.

L’inserzione della PSP dorata su Joopiter indica che è stata venduta per ben 19.375 dollari il 1° novembre, dopo poco più di una settimana di offerte a partire da 10mila dollari.

Desiderate metterci sopra le mani? Pressoché impossibile, visto che si tratta di un prezzo unico ormai in mano a Drake.

