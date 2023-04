La protagonista più amata della saga di Final Fantasy? Una sorpresa

Final Fantasy è una saga che non ha certo bisogno di presentazioni, essendo una delle più note (se non la più celebre in assoluto) tra quelle targate Square Enix.

Di recente il franchise è tornato anche su PS5 grazie a Final Fantasy VII Remake Intergrade il tutto in attesa del kolossal Final Fantasy XVI.

Vero anche che sempre la saga di FF è stata di recente al centro di discussioni tra i fan circa il personaggio più amato dell’intero franchise.

Ora, come riportato su Reddit, è stato il momento di decretare il miglior personaggio di sesso femminile della saga di Final Fantasy.

Nonostante Yuna da Final Fantasy X/X-2 sia sicuramente una delle eroine della saga particolarmente apprezzate, sembra proprio che i fan abbiano puntato a un altro personaggio nello specifico, forse meno noto ma non per questo poco affascinante.

Difatti, sembra esserci un vero e proprio plebiscito per Terra Branford, protagonista dell’amatissimo Final Fantasy VI: Terra è una dei personaggi principali del gioco, sebbene il suo nome originale giapponese sia in realtà Tina Branford, poi cambiato nelle edizioni occidentali del titolo.

Si tratta di una misteriosa giovane, nata con il dono della magia, ridotta in schiavitù dall’Impero di Gestahl. Terra appare anche come personaggio giocabile in Dissidia Final Fantasy e Dissidia 012 Final Fantasy. Per l’autore del post, tuttavia, la preferita è Celes Chere, sempre da FFVI.

