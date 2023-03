La IA nei videogiochi non piace ai grandi doppiatori, tranne uno

L’uso delle IA sta diventando sempre più diffuso nell’industria dei videogiochi, sebbene a quanto pare non tutti sono estremamente favorevoli alla loro inclusione.

Solo di recente ha fatto discutere la creazione da parte di Ubisoft di uno strumento di IA per la scrittura di sceneggiature, oltre al suo uso più diffuso sia per l’arte che per il doppiaggio.

High on Life, ad esempio, ha utilizzato l’IA in svariati modi, mentre la clonazione vocale viene utilizzata dai modder per replicare il lavoro degli attori.

In occasione dei BAFTA Game Awards di ieri sera, alcuni attori hanno parlato con Eurogamer del loro scetticismo circa la possibilità che l’IA possa davvero replicare le performance umane e dell’impatto che potrebbe avere sul settore del doppiaggio.

«Mi fa venire un brivido lungo la schiena e penso che dobbiamo davvero capire cos’è l’IA e affrontarla, perché – lo vediamo di tanto in tanto – la tecnologia si muove più velocemente della legislazione che la circonda», ha detto Jane Perry, vincitrice del premio per l’Interpretazione di Selene in Returnal.

Charlotte McBurney, nominata per il suo ruolo in A Plague Tale: Requiem, la pensa allo stesso modo. «Ad essere onesti, credo che molti dei miei colleghi doppiatori siano piuttosto spaventati dalla possibilità che le persone possano replicare le loro voci. Ci si sente un po’ come la Sirenetta, quando la propria voce viene tolta e riappropriata e messa da qualche altra parte».

Sia Manon Gage (nominata per Immortality) che Melissanthi Mahut (Kassandra in Assassin’s Creed Odyssey, che ha consegnato un premio) hanno osservato che l’IA non è in grado di replicare l’umanità di una performance reale.

Anche l’attore di Call of Duty: Modern Warfare 2, Alain Mesa, si è mostrato scettico ma ritiene che l’IA possa essere interessante, a meno che non lo colpisca finanziariamente.

Troy Baker, noto per il ruolo di Joel in The Last of Us, è disposto ad abbracciare l’IA, sottolineando come sia già utilizzata nei videogiochi e che è disposto a lavorare al suo fianco. «L’IA è già in atto. C’è l’IA che fa funzionare i PNG, l’IA che riconosce gli input dei giocatori che rispondono alla programmazione. Quindi, se la comprendiamo, se la utilizziamo in modo da apportare benefici e far progredire il medium, sono d’accordo. Se il mio lavoro può essere sostituito da un’intelligenza artificiale, lo sarà. Quindi è mio dovere prepararmi a questo. Non voglio oppormi a ciò che sarà inevitabile. Se c’è un modo più semplice ed efficiente per farlo, allora probabilmente è quello che succederà.»

Mentre ChatGPT 4, il chatbot più famoso del momento, può scrivere codice funzionante per un videogioco in meno di 60 secondi, ci si interroga quindi sul futuro delle professioni.

Del resto, il futuro risiede nelle IA, e chissà cosa succederà tra pochi anni dopo gli investimenti di grandi aziende. Come Microsoft che ha investito miliardi di dollari sulla tecnologia.

