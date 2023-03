Kirby’s Return to Dreamland Deluxe per Nintendo Switch: acquistalo ora a prezzo scontato!

Presso il noto portale e-commerce eBay, è attiva un’offerta eccezionale che permette di portarsi a casa il videogioco Kirby’s Return to DreamLand Deluxe a un prezzo davvero conveniente! Come ogni giorno, eBay propone tantissime promozioni che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare sui prezzi d’occasione più imperdibili tra quelli che stanno vendendo proposti.

Grazie alle offerte di eBay, potete portarvi a casa Kirby’s Return to DreamLand Deluxe per Nintendo Switch a soli 49,90€, rispetto agli usuali 59,90€ di listino, risparmiando 10 euro. Vi suggeriamo, tuttavia, di sbrigarvi, in quanto i pezzi proposti a questo prezzo sono limitati!

Kirby’s Return to Dream Land Deluxe è una versione aggiornata e migliorata di Kirby’s Adventure Wii, che offre un’esperienza di gioco avvincente e divertente. Il personaggio di Kirby è noto per la sua capacità di ingoiare e acquisire le abilità degli oggetti e dei nemici che incontra durante il gioco, ma in questa edizione troveremo una novità interessante: Kirby può trasformarsi in un mecha e attaccare i nemici sparando.

Non finisce qui: Kirby’s Return to Dream Land Deluxe permette anche di giocare in modalità multiplayer locale con un massimo di quattro giocatori sulla stessa console, ognuno utilizzando Kirby con le proprie abilità preferite. Oltre alla storia principale, il gioco include diversi mini-giochi ideali per giocare in compagnia, come Kirby Samurai e la Caccia al tesoro di Magolor, che offrono momenti di divertimento e competizione per giocatori di tutte le età, dai principianti ai più esperti.

Nella nostra recensione abbiamo affermato che “Kirby’s Return to Dream Land Deluxe è una riedizione pregevole per il lavoro estetico e per i nuovi contenuti che, seppur non mastodontici, sono una gradita aggiunta“.

