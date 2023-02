Kirby’s Return to Dream Land Deluxe al prezzo più basso di sempre! Imperdibile!

Segnaliamo ai nostri lettori che, presso il noto portale e-commerce Unieuro, è attiva un’offerta eccezionale che permette di portarsi a casa il nuovissimo Kirby’s Return to Dream Land Deluxe per Nintendo Switch a un prezzo davvero imperdibile! Come ogni giorno, Unieuro propone tantissime promozioni che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare sui prezzi d’occasione più imperdibili tra quelli che stanno vendendo proposti.

Kirby’s Return to Dream Land Deluxe è una nuova versione di Kirby’s Adventure Wii, che promette un’esperienza di gioco coinvolgente e divertente. Kirby è sempre stato in grado di mangiare e assimilare le abilità degli oggetti e degli avversari che incontra nel suo cammino, ma questa volta c’è una novità: può trasformarsi in un mecha e sparare contro i nemici.

Ma non è tutto: Kirby’s Return to Dream Land Deluxe offre anche la possibilità di giocare in multiplayer locale con fino a quattro utenti sulla stessa console, tutti usando Kirby con le loro abilità preferite. Oltre all’avventura principale, il titolo include anche dei mini-giochi che possono essere giocati in compagnia, come Kirby Samurai e Caccia al tesoro di Magolor, che offrono momenti di intrattenimento e sfida per tutti i giocatori, dai più giovani ai più esperti.

Nella nostra recensione abbiamo affermato che “Kirby’s Return to Dream Land Deluxe è una riedizione pregevole per il lavoro estetico e per i nuovi contenuti che, seppur non mastodontici, sono una gradita aggiunta“.

Il prezzo di Kirby’s Return to Dream Land Deluxe è di solito di 59,99€, ma oggi potete portarvelo a casa a soli 43,70€ (22% di sconto + 5% di extra sconto direttamente in carrello). Si tratta di un risparmio reale di 16,29€ rispetto al consueto costo di listino, quindi non perdere l’occasione di giocare a uno dei giochi più divertenti del momento.

