Kingdom of Arcadia, titolo pubblicato da Eastasiasoft, al contrario di quanto dicono le descrizioni sui vari store digitali che lo classificano come un metrodivania, è in realtà un platform che si rifà ai classici anni 90 senza però la profondità tipica di determinati esponenti del genere, e senza nemmeno il livello di sfida tipico di quegli anni.

Cominciamo col dirlo subito, Kingdom of Arcadia è un giochino, non aspettatevi grandi cose: le poche cose che fa, le fa anche bene, si lascia giocare, tuttavia è veramente troppo corto. Il gioco è terminabile in un paio di ore, in un pomeriggio avrete visto tutto. Nello specifico, dovremo affrontare venti livelli, con alcune sezioni extra/nascoste e i boss, che sono fatti bene, con molti pattern di attacco e tutti molto vari. Il gioco è quindi strutturato a livelli, proprio per questo non riesco a capire perché viene spacciato come un metroidvania. Bisogna comunque sottolineare che il gioco viene venduto a soli 6€ ed è anche cross-buy PS4/PS5.

L’impianto ludico è molto semplice: possiamo saltare e attaccare, corpo a corpo o con armi da lancio. I nemici possono essere anche evitati, ma conviene eliminarli per cercare le zone nascoste dei livelli con calma e senza disturbo. E’ presente un elementare sistema di sviluppo del personaggio, con i classici aumenti alla vita, all’attacco, etc. da effettuare spendendo la valuta di gioco.

Le boss fight sono la parte migliore del pacchetto

Il platforming anche non è nulla di trascendentale, tuttavia nelle fasi più avanzate determinate sezioni possono regalare piccole soddisfazioni, dato che è richiesto un minimo di velocità di esecuzione, anche a causa delle tante trappole e degli attacchi nemici.

Il pretesto narrativo è molto semplice. Il protagonista, un ragazzino dell’epoca moderna, viene risucchiato da un vecchio cabinato all’interno di una sala-giochi, e viene trasportato in un mondo medievale in cui ricoprirà il ruolo del classico cavaliere senza macchia e senza paura.

Graficamente il gioco sfoggia una pixel art molto carina, tuttavia le animazioni sono veramente poche e il colpo d’occhio in movimento a volte può far storcere il naso. La colonna sonora è composta da una traccia che va in loop per tutto il gioco. Fortunatamente non da fastidio, ma ovviamente avremmo preferito qualcosa di meglio.

VOTO: 6