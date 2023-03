Kingdom Hearts 4, Nomura anticipa novità importanti: «È successo qualcosa»

Kingdom Hearts 4 sembrava a tutti gli effetti “scomparso”, dopo l’annuncio a sorpresa arrivato ormai quasi un anno fa, ma il celebre director Tetsuya Nomura ha riacceso l’entusiasmo dei fan lanciando una potenziale bomba a sorpresa nelle scorse ore.

Il sequel del terzo episodio potrebbe infatti avere una direzione completamente diversa rispetto a quanto era stato preventivato dagli stessi sviluppatori, stando a quanto svelato dal director.

Sembra infatti che pochi istanti dopo l’evento che svelò il primo trailer ufficiale di Kingdom Hearts 4 sia «successo qualcosa» di molto importante, anche se Nomura non è voluto entrare specificatamente nei dettagli.

Il reveal sarebbe arrivato durante un nuovo concerto dedicato alla serie, in cui erano presenti sia Tetsuya Nomura che la compositrice Yoko Shimomura: il director ha specificato che questo qualcosa «ha determinato la direzione futura della serie», in senso positivo naturalmente.

Secondo i report tradotti dall’utente Twitter @aitakimochi, pare che perfino la compositrice sarebbe rimasta confusa dai commenti del director, che avrebbe semplicemente concluso dicendole che le avrebbe spiegato tutto dietro le quinte.

Apparently Nomura was at the Kingdom Hearts Second Breath concert today, and his commentary with Shimomura was interesting. Here’s the transcription:

Nomura: “Last year after the KH event, there was something that happened that determined the direction of the KH series.… https://t.co/g33TIWRANE

— ☆オードリーAudrey☆ (@aitaikimochi) March 19, 2023