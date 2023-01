Kindle Paperwhite: sconti fino al 14% in varie versioni!

Amazon, il noto portale e-commerce, ha recentemente lanciato un’offerta davvero speciale per i suoi clienti, che vi permetterà di acquistare l’ebook reader Kindle Paperwhite a prezzi eccezionali. In particolare, il modello base è disponibile a soli 119,99€, rispetto al prezzo di listino di 139,99€. Anche la Signature Edition è in offerta, a soli 169,99€ invece dei soliti 189,99€. Si tratta di un’occasione unica per i lettori appassionati e per chi cerca un dispositivo comodo e pratico per la lettura digitale.

Kindle Paperwhite è un ebook reader dalle eccellenti caratteristiche: un display da 6,8″ con illuminazione regolabile, intensità e tonalità, per una lettura confortevole in ogni condizione di luce. Con una densità di 300 ppi e bordi sottili, l’eBook reader offre un’autonomia fino a 10 settimane, permettendo di portare con sé centinaia di libri sempre pronti per essere letti ovunque ci si trovi.

Inoltre, è resistente all’acqua (grazie alla certificazione IPX8) e può sopravvivere anche a immersioni accidentali. È possibile personalizzarlo con una vasta gamma di custodie per proteggere il dispositivo e dargli un tocco personale. Inoltre, Amazon si preoccupa anche dell’ambiente, poiché il 95% dell’imballaggio è realizzato con fibra di legno proveniente da foreste gestite in modo sostenibile o da fonti riciclabili. Rispetto all’edizione standard, la Signature Edition dell’ebook reader Kindle Paperwhite offre una memoria interna da 32GB, ricarica wireless e luce frontale con regolazione automatica.

Questa offerta è solo una di tutte quelle che potrete trovare sul vasto catalogo di Amazon, dove è possibile trovare una corposa scelta di prodotti a prezzi scontati, dalle ultime novità tecnologiche ai prodotti per la casa, dall’abbigliamento all’intrattenimento.

Per non perdere nemmeno una delle ultime offerte e promozioni, vi consigliamo di seguire la nostra area dedicata alle offerte. Qui, quotidianamente, segnaliamo le migliori occasioni presenti in rete. In questo modo, potrete essere sempre al corrente delle ultime novità e delle opportunità per risparmiare sui vostri acquisti.